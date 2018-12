CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTASalutare l'anno che se ne va e dare il benvenuto al 2019 in compagnia di Andrea Pucci. Lunedì 31 dicembre alle 22.30 e martedì 1 gennaio alle 18.30 il comico milanese darà sfogo a tutta la sua irresistibile energia sul palcoscenico del Gran Teatro Geox di Padova: cornice che ospiterà rispettivamente il Gran Capodanno con Andrea Pucci & Zurawski Live Band e In...Tolleranza 2.Zero (rivisitazione dello show In...Tolleranza Zero. Due spettacoli diversi, ma con molte cose in comune. Prima di entrambi, ad esempio, gli spettatori...