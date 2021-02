L'INTERVISTA

Raccontare storie è il principio a cui attenersi sia quando si tratta di pubblicare i propri album musicali o di comporre l'accompagnamento sonoro per il cinema e per il teatro, sia quando indossa la toga dell'avvocato penalista. Anche in quel caso per Remo Anzovino, compositore e musicista oltre che uomo di legge, «si tratta sempre di raccontare la storia umana, ascoltare qualcuno che ti sta parlando della sua vicenda. È quanto avviene con la musica: cerco di raccontare storie che riguardano l'altro» dice il musicista e compositore pordenonese, nel cui sangue scorre sangue partenopeo. È una Napoli «periferica quasi pasoliniana, lontana dal cliché di Gomorra così come da quello delle famose cartoline col Vesuvio», quella che emerge dal film Il Ladro di Cardellini per il quale Remo Anzovino ha firmato la colonna sonora, pubblicata in un album uscito venerdì sulle piattaforme digitali e distribuito da Sony Classical. Il disco si apre con un fischio, registrato e scelto «dopo aver provinato sette persone - racconta Anzovino - Mi resi conto che quello che cercavo era un musicista che sapesse fischiare come un cardellino, in maniera quasi selvatica con i saliscendi dei versi degli uccelli. È così che mi hanno segnalato Tommaso Novi, musicista e docente di un corso di fischio musicale al Conservatorio di Firenze».

Quale la differenza tra comporre musica per un album o per il cinema?

«Il film deve prevalere, ma la musica deve per forza essere autonoma, non può risultare zoppa senza le immagini. Ho iniziato a vent'anni scrivendo inizialmente per gli spettacoli della compagnia Ortoteatro, poi sono passato al cinema muto. Fin dall'inizio ho scritto pensando che il compositore dovrebbe essere il primo spettatore del film, anche per il muto. Quando si va al cinema, lo si va per ascoltare o vedere una storia. Allo stesso modo, dovevo scrivere una musica che raccontasse quella storia, come un commento che rappresentasse quelle emozioni e che non fosse una semplice didascalia. Penso che la musica dovrebbe essere un regalo, deve avere senso e funzionare nelle mani di chi lo riceve. La musica non la si fa per sé, perciò andrebbe sfrondata dell'ego lavorando piuttosto sulla forma, togliendo note piuttosto che eccedere»

Che paesaggi sonori ha usato per questo film?

«È una partitura rumeno-napoletana in termini di ritmi, armonie, unisce il folklore est-europeo a quella partenopeo, due culture con una tradizione musicale popolare. La musica napoletana è stata fondamentale dal Cinquecento in poi; nel Settecento Napoli era assimilabile alla Los Angeles dei nostri tempi per la musica pop. A questo si aggiunge la precisa scelta di far eseguire le musiche da una band di artisti romagnoli. I musicisti di questa terra inevitabilmente risentono della relazione con la musica delle aie, nei ritmi, nelle danze».

Dai musicisti romagnoli agli emiliani Lo Stato Sociale, con cui ha collaborato alla canzone Sono libero uscita la scorsa settimana. Come è nata?

«Durante il lockdown una trasmissione musicale mi chiese di fare la cover di una canzone pop, e scelsi Una vita in vacanza. Mesi dopo il loro manager mi chiese di scrivere della musica per pianoforte per un loro pezzo. Quando mi mandarono i versi di Bebo, ebbi l'impressione di leggere una preghiera, scrissi di getto una musica che affondasse nella musica sacra del Settecento. Quando l'hanno sentita mi hanno chiesto di farne la produzione, che è diventata per piano, quattro violoncelli strutturati come le quattro voci polifoniche alla Palestrina, e un lavoro elettronico molto avvolgente. Ne è uscita una musica alta ma accessibile».

Da questa preghiera laica pop come è passato alla sonorizzazione di luoghi di Taranto?

«È un incarico dell'Orchestra della Magna Grecia per Mysterium Festival. Sarà una partitura per sessanta elementi. Lo si fa studiando il luogo, la storia, l'architettura dei monumenti. A entrare nella musica è l'intera città di cultura millenaria ma penalizzata da una narrazione che la limita solo alle vicende dell'Ilva».

Valentina Silvestrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA