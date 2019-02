CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«Questo è mio figlio e questo sono io, non siamo due gocce d'acqua?». George Clooney dal cellulare apre le foto dei suoi gemelli, Ella e Alexander. Poi scorre altre foto e trova una sua vecchia immagine: stessa età, abbigliamento d'epoca, somiglianza incredibile con il maschietto. È un padre e un marito orgoglioso, George Clooney, e durante l'intervista per Catch 22 infarcisce i suoi racconti con episodi familiari. Parla anche di un altro affetto, quello verso l'amica Meghan Markle, e di come sia inseguita e perseguitata dalla...