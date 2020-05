L'INTERVISTA

«Quello che stiamo vivendo è tutto completamente nuovo. E faremo fatica ad abituarci. Ci vorrà del tempo. Di sicuro ci ha reso tutti più sensibili. Tutto sommato è una catastrofe così nuova che non abbiamo parametri. Non è un terremoto, nè un incidente nucleare o una guerra. Tanto meno una alluvione. Dopo questi eventi, possiamo ricostruire. Qui il disastro non è né prima nè dopo. È durante».

Andrea Tagliapietra, 58 anni, veneziano, filosofo, è professore di Storia della filosofia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Il suo ultimo libro, pubblicato l'anno scorso Filosofia dei cartoni animati. Una mitologia contemporanea (Bollati Boringhieri) analizza il mondo del fumetto e dei cartoons dal punto di vista filosofico.

Professore, quindi la catastrofe la stiamo ancora vivendo. Siamo ancora dentro al peggio.

«Intendiamoci: il sole continua a splendere sulle città e sulle campagne. La bella stagione è ancora più invogliante, ci spingerebbe ad andare al mare. Abbiamo tutte le merci a nostra disposizione, ma il disastro è tutto davanti ai nostri occhi. Diceva Maurice Blanchot (scrittore e filosofo novecentesco ndr): Il disastro rovina tutto, lasciando tutto immutato».

Un po' come accade in questo periodo di Coronavirus

«Penso che il lutto da elaborare non sia nel passato, ma nel futuro prossimo che improvvisamente non c'è più. In questo periodo di quarantena abbiamo immaginato barriere di plastica trasparente, viviamo con la mascherina sul viso; siamo condizionati da orari e tempi diversi. Viviamo in un'atmosfera compulsiva: tamponi, termoscanner, prelievi sanguigni, applicazioni informatiche che ci pedinano. Tante ossessioni pubbliche e private».

È la realtà...

«Ci facciamo prendere dalle narrazioni mediatiche: cuciniamo ricette elaborate, cantiamo sui balconi. Ci siamo fatti prendere da una impazienza collettiva, ma con il virus dovremmo convivere a lungo».

Viviamo nell'imprevedibilità, quindi.

«Almeno fino a quando non arriverà il vaccino o una terapia efficace. Quindi saremo pervasi non solo dalla paura (soprattutto se ci sarà una nuova ondata epidemica) ma ci struggeremo rabbiosamente per un futuro perduto».

Intanto la nostra vita è radicalmente cambiata.

«Basti pensare alla quarantena. Guardi come ha limitato gli spostamenti. Aeroporti, stazioni, trasporti, aree tipiche della globalizzazione sono diventate dei non luoghi. Sono i luoghi principe dell'insicurezza percepita e reale. Nel frattempo, non serve più una mobilità con la M maiuscola, l'abbiamo sostituita con la Rete che è diventata prossimità. Internet è diventato il cuore della globalizzazione permettendoci una interconnessione planetaria».

Infatti tutti in videoconferenza, al concerto o a teatro su Internet...

«Esattamente. Abbiamo scoperto che quello che prima comportava un sacrificio di chilometri, notti d'albergo, trasferimenti sfiancanti, ora possono essere fatti in rete, addirittura recuperando tempo prezioso».

Insomma, ci costringe a ri-localizzarci. A riposizionarci.

«Beh, guardi un po' come ci siamo affidati alla telemedicina; come abbiamo ridotto le ospedalizzazioni; come abbiamo curato i malati a casa senza aspettare la fase critica. Come si è sviluppato l'e-commerce. Tanto gli stessi prodotti li trovi a Venezia e a Rio de Janeiro. Così possiamo parlare del commercio: chi stava male prima, non starà meglio adesso. Chi stava bene prima, riuscirà a sbarcare il lunario anche ora».

Nel frattempo ci auguriamo che la scienza ci aiuti. Anzi che ci risolva i problemi.

«Le scienze fanno il loro lavoro, ma non sanno mai tutto. Non può dare risposte a tutto. L'idea che possa risolvere questioni aperte (anche con cospicui finanziamenti) è illusoria e parareligiosa. La pandemia ci spalanca, invece, un orizzonte diverso che ci fa riconoscere come animali simbolici e compagni di specie».

Anche gli scienziati hanno creato un po' di confusione.

«C'è stato chi lo ha detto all'inizio che era una influenza normale, quando poi normale non era. Sono stati commessi degli errori, che erano inevitabili. Tutti dovuti alla non conoscenza».

Professore, non c'è il rischio che si vada incontro ad una riduzione delle libertà individuali?

«La crisi sanitaria ha senz'altro accelerato l'inadeguatezza del sistema politico e del sistema economico rispetto alle esigenze di salute del pianeta. È indiscutibile l'intreccio tra pandemia e catastrofe ambientale. Visto quello che ci è stato raccontato, che si tratti degli effetti conseguenti all'uso di animali macellati oppure, secondo le teorie complottiste, di una fuga da un laboratorio, forse l'unica cosa saggia è che avremo più rispetto per il pipistrello...».

Dobbiamo ripensare il nostro lavoro?

«Certamente. Ad esempio con il telelavoro quanto tempo guadagnano in più i pendolari? Potremo guadagnare del tempo vero. In passato abbiamo festeggiato quando il celebre Concorde ridusse il tempo di percorrenza tra Parigi e New York, ma convenzionalmente gli aerei hanno accorciato sì le distanze, ma non le hanno eliminate. Così come l'Alta Velocità ferroviaria. In realtà, a giochi fatti, i tempi di percorrenza sono all'incirca sempre gli stessi. Solo una manciata di minuti in meno. Internet, invece, è immediato. Istantaneo. Sei a Venezia, ma sei in collegamento con Pechino».

Non ha paura che norme, disposizioni, decreti, leggi diventino troppo impositive?

«No, non riesco a vedere queste limitazioni come va affermando qualcuno. Trovo sia una forma di arcaismo intellettuale. Del resto il politico che twitta o posta su Facebook le sue posizioni, anche controverse, c'era anche prima. E immagino continuerà ad esserci. Più che temere un sovranismo politico, propenderei per un sovranismo territoriale dove ognuno, ma insieme, difende il pianeta contro lo sfruttamento ambientale».

Occorrerà ripensare anche il sistema Venezia.

«Ha accelerato alcune ipotesi. Pensiamo al ticket d'ingresso. Avevamo una città allo stremo, violentata e invasa da 30 milioni di turisti fino a quando proprio questa epidemia ci ha fatto riscoprire la suggestione della città. Ci siamo meravigliati addirittura per aver visto i pesci nuotare nei canali. Parafrasando è come se prima avessimo avuto una Ferrari dove salivano 50 persone contemporaneamente. Bellissimo. Ma nessuno si accorgeva della Ferrari...».

Effettivamente

«Ora parliamo di teleprenotazione, di numeri contingentati; di rispetto delle distanze. Da qui può partire il rilancio contro ogni sorta di devastazione».

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

