L'INTERVISTAQuella di domenica sarà la sua 29.esima partecipazione alla Barcolana, la regina delle regate veliche. Ha cominciato quando aveva 10 anni e da allora non ha più smesso. «Ma ho vinto solo una volta. È stata un'emozione indescrivibile». Enrico Zennaro, nato 39 anni fa a Chioggia, residente a Lido di Venezia, è uno degli skipper più quotati d'Italia con un palmares stellare: 8 titoli mondiali, 6 europei, 11 italiani. È un velista professionista, uno dei pochissimi in Italia (sono circa 200), ma al fascino della Barcolana non...