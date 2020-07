L'INTERVISTA

Quando il trombettista triestino Mauro Maur incontrò per la prima volta Ennio Morricone, era un giovanotto, appena rientrato in Italia dopo aver suonato in Francia e negli Stati Uniti. Arrivò a Roma nel 1985 dove assunse il ruolo di prima tromba nell'orchestra del Teatro dell'Opera (ruolo che mantenne fino al 2010). Tra una prova e l'altra andava in studio di registrazione, nel cuore del quartiere Parioli, su chiamata dell'Unione Musicisti di Roma per registrare assoli e brani destinati alle colonne sonore dei film. Al maestro lo avevano presentato come il giovane che veniva dalla Francia.

«Capisce quello che dico?» fu la prima cosa che gli chiese Ennio Morricone, convinto di trovarsi di fronte un musicista straniero. «Ma certo Maestro» gli rispose il giovanotto con tutto il colore delle sue vocali chiuse alla triestina. Fu l'inizio di una collaborazione che durò 18 anni che si precisò in diversi soli alla tromba registrati per le musiche composte da Morricone per il cinema, e soprattutto nella composizione del concerto per tromba e orchestra Ut firmato da Morricone e portato in tutto il mondo, con Maur tromba solista.

«Quando andavamo in tour, lo raggiungevo in città a tarda sera. Mi faceva trovare i bigliettini di saluto, avvisandomi che ci saremmo visti l'indomani mattina, l'avrei trovato sveglio, perché lui si alzava sempre alle 5 del mattino» ricorda Mauro Maur. A pochi giorni dalla morte del Maestro Morricone, «sono tuttora frastornato e impressionato. Penso alla sua famiglia, a cui sono ancora molto legato. Non mi immaginavo potesse davvero accadere che lui morisse» prosegue il trombettista, originario di Trieste, che sabato 25 luglio a Palmanova in piazza Grande si esibirà in un concerto omaggio a Ennio Morricone. Era un concerto già programmato organizzato da Azalea. «Suonerò i brani che Morricone ha scritto per tromba dedicati a me, ma anche le sue composizioni per il cinema, solo in forma di concerto. Come Per un pungo di dollari, Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull'oceano, e poi il Triello del Buono, il Brutto, il Cattivo. Sono tutti nell'arrangiamento per tromba e orchestra scritto da Morricone molto tempo fa. Oggi mi rimane il suo ricordo e le dediche scritte a mano su partiture, sono lembi di musica, per me di valore inestimabile».

Come è nato il rapporto di fiducia e collaborazione con il Maestro?

«Fin dal primo assolo. Credo apprezzasse il mio modo di suonare. A Giuseppe Tornatore diceva guarda chi ti ho portato. Ho avuto questo privilegio, di conoscerlo, di frequentare casa sua. Lui scriveva magnificamente per la tromba, era il suo strumento del resto. Perciò sapeva anche scegliere il trombettista giusto a seconda di ciò che scriveva. Ricordo una volta in cui andai a casa sua. Su uno scaffale c'era una vecchia tromba, gli chiesi cosa fosse. Mi rispose prendi prendi. Era uno strumento vecchio, degli anni Venti, mi propose di farci una nota. Disse che era un regalo di Sergio Leone e volle regalarmela. Gli dissi che non potevo accettare, allora mi disse allora facciamo che te la presto per i prossimi quarant'anni».

Come è stato lavorare assieme per oltre vent'anni?

«Aveva un carattere molto particolare. Severo con se stesso e con gli altri, estremamente esigente. Ha attraversato certamente il periodo più bello per il cinema italiano, ebbe a che fare con i migliori musicisti al mondo. Non credo di aver mai conosciuto un uomo in cui l'anima e la musica fossero così perfettamente unite, di un'integrità straordinaria, certo sostenuta da grande talento. La sua intensità era tale, che era come stare davanti a un fascio di nervi musicali, di una potenza incredibile».

Come descriverebbe la sua musica?

«Ha scritto musica per circa 500 film, molta è stata dimenticata, eppure è straordinaria. Le suggerisco di ascoltare le musiche per il film La Califfa con Ugo Tognazzi e Romy Schneider. Una delle melodie più belle del mondo. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandissimi artisti e artiste. Tra cui Federico Fellini e Giulietta Masina. Lei mi scrisse una lettera chiedendo di suonare ai loro funerali. Loro sono come spariti, erano persone leggere con una struttura così diversa. Lavorare nel cinema a quel tempo era qualcosa di incredibile. Ricordo un episodio, per l'Amleto di Zeffirelli. Ci fu una disputa: Zeffirelli voleva il vento, Morricone delle trombe molto drammatiche che avevamo registrato. Dovetti andare al cinema a vedere il film per scoprire quale scelta prevalse e sentire le mie trombe».

Valentina Silvestrini

