In vacanza a Rimini, dove «non si parla d'altro», Pippo Baudo è colpito, quasi commosso, dalla volontà espressa da Sergio Zavoli di farsi seppellire vicino all'amico Federico Fellini: «Una decisione bellissima e romantica, che rispecchia la loro amicizia». Veterano della Rai di Zavoli, di cui il giornalista fu presidente tra il 1980 e il 1986, Baudo condusse in quegli anni molte trasmissioni di successo, da Fantastico a Serata d'onore, da Domenica In ai Nastri d'argento. «Fu prima di tutto un grande giornalista, con uno stile e un linguaggio originale e intelligente. Ma anche un eccezionale presidente della Rai. Aveva una voce stupenda, era un piacere ascoltarlo».

Che presidente fu Zavoli?

«Molto democratico, era un uomo che sapeva ascoltare. Ripeteva sempre che la tv pubblica doveva distinguersi dalle reti private. Anche quando Silvio Berlusconi era all'apice del successo, si impose perché la Rai non si omologasse».

Ci riuscì?

«Direi di sì, almeno in parte. Il principio che lo ha sempre guidato era quello del servizio pubblico. Era convinto che la Rai avesse una missione: fare cultura. E per prima cosa pretendeva che ad essere colti fossimo noi, che lavoravamo nell'azienda».

Avete mai litigato?

«Non ci siamo mai scontrati su nulla, andavamo molto d'accordo. Avevo con lui un rapporto decisamente amichevole, che ho mantenuto negli anni».

Il primo incontro?

«In azienda. Gli diedi del lei, lui mi chiese di passare al tu. Ci siamo intesi subito».

Fellini era suo amico. Lo conobbe?

«Sì, proprio grazie a Zavoli. Lo andavo spesso a trovare nella sua bella casa vicina all'autostrada, a Monte Porzio Catone, dove mi capitava di trovare Fellini tra gli invitati a cena».

Cosa succedeva in quelle cene?

«Innanzitutto si mangiava benissimo. La casa era magnifica, era appartenuta a un cardinale: aveva una fonte battesimale e un altare. Zavoli e Fellini erano amici, si conoscevano da sempre e si raccontavano cose tutte loro, bellissimi ricordi comuni. Spesso si prendevano anche molto in giro: erano così diversi».

Chi sfotteva chi?

«A prendere in giro era Fellini, soprattutto. Zavoli in confronto a lui era molto più rigido. Ma si volevano bene: si capisce anche dalla decisione di farsi seppellire vicini».

E lei durante quelle serate che faceva?

«Io stavo zitto ad ascoltarli, a volte non capivo nemmeno di cosa parlassero. Poi, dopo cena, riportavo Fellini a casa sua, a via Margutta, perché io avevo l'autista e lui non guidava».

Se dovesse scegliere un ricordo di quei momenti?

«Tutti. Per me frequentare quella casa fu una palestra di vita, un'importante esperienza umana prima che professionale».

Ha altri ricordi legati a quella casa?

«Ricordo quando, nel 2012, Zavoli fu aggredito in villa. Fu un attacco brutale, da cui riuscì a salvarsi contando solo sulla sua forza. Prese letteralmente a cazzotti gli aggressori, ma ci mise del tempo a riprendersi del tutto. Era un uomo molto forte, in tutti i sensi. Quell'esperienza lo segnò.

L'ultima volta che lo ha visto?

«Si era trasferito a Trevignano, vicino al lago, alle porte di Roma. Quando l'ho raggiunto era già molto malato. Ma sono felice di essere riuscito, almeno, a salutarlo per l'ultima volta».

Ilaria Ravarino

