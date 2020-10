L'INTERVISTA

Per la prima volta le Giornate Fai d'autunno si svolgeranno in due fine settimana, domani e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre, con mille aperture a contributo libero in 400 città d'Italia, di cui 28 nel territorio veneto. L'edizione 2020 è dedicata alla fondatrice del Fai Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, e vedrà protagonisti i Gruppi Fai Giovani. Ispirandosi a Crespi, i giovani del Fai con la collaborazione delle Delegazioni e degli altri Gruppi di volontari della Fondazione scenderanno in piazza per seminare conoscenza e consapevolezza del patrimonio di storia, arte e natura italiano e accompagneranno il pubblico, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, alla scoperta di luoghi normalmente inaccessibili, poco noti o poco valorizzati in tutte le regioni. «Quest'anno proponiamo la novità assoluta dei due fine settimana per recuperare non solo visibilità e attenzione, ma anche un sostegno economico spiega la presidente Fai Veneto, Ines Lanfranchi Thomas Il lockdown è stato pesante per tutti, anche per il Fai. Abbiamo stimato milioni di euro di perdite avendo tutte le attività bloccate: oltre le giornate le gite, le conferenze e le presentazioni dei libri. Questa sarà per noi l'occasione per ripartire, invitando le persone a lasciare un contributo e a iscriversi».

Vi aspettate anche quest'anno molti visitatori?

«La paura di tutti noi è che a causa del lockdown le giornate d'autunno non abbiano il successo che si meritano. C'è un grossissimo lavoro dei volontari per organizzarle, anzi voglio ringraziare le delegazioni e i Gruppi FAI Giovani, tutti volontari, per lo straordinario lavoro che hanno svolto e che ha permesso di raddoppiare il consueto appuntamento delle Giornate. Il mio appello è che questo strenuo impegno dei volontari sia premiato dalla presenza di visitatori nei beni aperti per l'occasione. Siateci vicini e partecipate alle Giornate Fai d'autunno».

La partecipazione sarà come sempre libera?

«Per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole abbiamo fatto davvero un grosso lavoro, ma consigliamo la prenotazione, dato che le visite saranno contingentate. Il nostro timore è che la nostra fatica non sia ripagata da una affluenza di pubblico brillante e che, di conseguenza, la raccolta contributi non sia soddisfacente. Senza fondi non si può continuare a fare il restauro dei beni. La maggior parte dei contributi è destinata infatti al pagamento dei lavori di recupero e manutenzioni, la parte restante è per mantenere la struttura nazionale e le sezioni regionali. Oltre alle iscrizioni è possibile sostenerci nel mese di ottobre con sms solidali al 45582. Il Fai, considerata la migliore associazione culturale no profit, ha bisogno di persone che diano un aiuto economico per portare avanti gli obiettivi di tutela e cura del patrimonio culturale, così come di volontari accumunati dall'amore per il proprio territorio e desiderosi di operare per il comitato».

Daniela Ghio

