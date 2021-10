Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAPer amore, solo per amore. Cosa può portare un calciatore famoso ad allenare la squadretta juniores di un piccolo centro come Villanova di Camposampiero? «Solo l'amore. Ho una compagna sarda, Rosalba, che ha due figlie che vivono e lavorano nel Veneto. L'ho seguita», dice Luis Oliveira chiamato Lulù. Più di 300 partite in serie A con un centinaio di gol, brasiliano naturalizzato belga e nazionale del Belgio, adesso vive in...