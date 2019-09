CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTA«Mi sento un Leone, il Leone di Venezia, e non solo quello romano di Via Veneto!». È arrivato sprizzando entusiasmo al Lido, accompagnato dalle immancabili macchine fotografiche, Rino Barillari, il fotoreporter cantore della Dolce Vita, definito da Fellini The King of Paparazzi. Titolo, anche, del documentario firmato da Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano, proiettato ieri al Lido e che assieme al suo protagonista riceverà in occasione del Festival l'importante riconoscimento Una vita nel Cinema, oggi nello Spazio della...