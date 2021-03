Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTA«Madame come il grillo parlante di Pinocchio? Beh, lei è un'entità che mi studia e mi guarda da fuori, mi giudica e scrive di me. È colei che mi consiglia cosa fare, è un po' la mia coscienza. E quindi sì, direi che la definizione di grillo parlante è perfetta», approva la vicentina Francesca Calearo, in arte Madame (nome fatale, scelto d'istinto tra quelli generati da un software), protagonista a Sanremo con Voce,...