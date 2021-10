Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTALui, Diego, fa il cuoco, ha scatti d'ira incontrollabili, difficoltà di linguaggio, una famiglia che l'ha emarginato. Lei, Clara, è una bugiarda patologica, incapace di tenere a freno le pulsioni e millanta di essere attrice. S'incontrano in un centro per malattie mentali e insieme danno vita al progetto impossibile di aprire un ristorante. Per scoprire che anche tra due disturbati come loro può sbocciare l'amore. Lui è...