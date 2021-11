Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTALe molte vite del dottor Francesco Lunghi, due volte emigrato, due volte medico, due volte sindaco, due volte uomo dell'emergenza in una casa di riposo in pieno Covid. Emigrato bambino, come tanti, dal Sud al Nord nell'Italia ingenua e impetuosa del dopoguerra e poi in quella del boom. Chirurgo per passione e poi per amore dell'Africa. Da volontario e a titolo gratuito ha fatto uscire dall'incubo la casa di riposo di Monselice: un...