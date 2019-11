CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTALa ruota dei Cosma gira dalla fine dell'Ottocento, quando il bisnonno sposò la figlia del mugnaio della Villa Wollemborg a Loreggia. Era il mulino della residenza del senatore Leone, l'uomo che ha fondato le Casse Rurali.Più di cent'anni dopo i Cosma macinano ancora farina, lo fanno a San Martino di Lupari. La ruota non gira più per la forza dell'acqua, ma è mossa dall'elettricità. È conservato un vecchio contratto con la Società Anonima Trevigiana: Non prelevare in alcun caso più di 25 Kw. Oggi se ne consumano 650!Il...