L'INTERVISTA

«La mia storia di editore è divisa tra il tempo A.C. e il tempo D.C. La C sta per Corona (Mauro). All'inizio cercavo di fare libri che piacevano a me, però non tanto al pubblico e sono stato salvato da mia moglie Paola col suo stipendio. Poi nel 1998 a Erto, a pochi passi dalla diga del Vajont, nello studio di Mauro Corona è iniziato il periodo nuovo della casa editrice».

Giovanni Santarossa, 65 anni, di Pordenone, guida La Biblioteca dell'Immagine. La sede è a Villanova di Pordenone, nella casa contadina che aveva costruito il nonno e sulla cui parete ha conservato la vecchia scritta sui mattoni: Tut te pol comprarme ma la me tera mai. La se me mare. C'era tutto il mondo dei nonni e anche quello dei figli: la terra è come la madre, non ha prezzo.

Dal 1980 a oggi più di 700 titoli e molti milioni di copie vendute. Santarossa lavora col fratello Massimiliano, 46 anni, affermato scrittore, e con Paola Tantulli punto fermo della casa editrice. «Nell'anno del Covid abbiamo ridotto i titoli, non c'erano altre possibilità, però ce l'abbiamo fatta: abbiamo chiuso il 2020 con un miracolo, siamo riusciti a pareggiare i conti».

Anche Santarossa ha pareggiato il suo conto col virus?

«È stato un anno personalmente difficile, ho avuto il Coronavirus anche se con me è stato clemente. Ho avuto tanta paura, di notte, con la tosse, tiravo su la tapparella e cercavo la luce per attendere l'alba. I primi raggi di luce mi permettevano di dire: Giovanni la notte è passata, inizia un nuovo giorno. Ogni giorno conquistato è una grazia di Dio. Lo dico a tutti, state attenti! Quando hai paura, hai solo paura e non soltanto per te, ma per quelli che ti circondano. C'è stata una persona sempre con me, mia moglie Paola, nel momento in cui ha saputo che ero positivo è diventata bianca, è salita in macchina con me: Giovanni nel bene e nel male sarò con te. Spero che tutti

abbiano accanto persone di questa forza».

Come è iniziata l'avventura di Santarossa editore?

«Il mio orgoglio è di avere avuto come padre Vittorio, un operaio con un po' di terra ereditata dai nonni, e mia madre anche lei operaia al Cotonificio Veneziano, Facevano entrambi il turno di notte e, quando era estate, dovevano lavorare in capannoni a 50 gradi di calore. Papà è morto a 54 anni, piegato dal lavoro massacrante. Era una fabbrica enorme, tutta la zona nella quale ancora vivo era costituita da famiglie di operai che andavano alla Zanussi o di operai che andavano al Cotonificio. Oggi mia madre Edda ha 93 anni, legge ogni giorno tre quotidiani, il Gazzettino, la Repubblica e il Messaggero Veneto. Ma non sono nato editore, il primo lavoro è stato come assistente al Villaggio del Fanciullo di Pordenone; mi occupavo di ragazzi con difficoltà».

Quando è nata la Biblioteca dell'Immagine?

«Mi sono avvicinato ai libri grazie allo Studio Tesi, la prima casa editrice di Pordenone; poi con alcuni soci ho fondato la libreria Al Segno, dove ho imparato il mestiere anche di stare dietro al banco. Quando pensavo di aver capito tutto mi sono messo a fare l'editore, il primo libro in assoluto era dedicato a Carlo Scarpa, il grande designer; sino al catalogo dedicato a Tina Modotti che era stata appena riscoperta come fotografa e ai grandi cataloghi della Mostra del Cinema Muto di Pordenone. Ma erano cose per nicchie, tanta fatica e tanti debiti, per fortuna c'era mia moglie Paola a coprirmi le spalle. Per chiudere quella fase e pagare i debiti ho dovuto vendere l'appartamento che mio padre mi aveva lasciato».

Poi è arrivata la collaborazione con Mauro Corona?

«Tutto è nato nel 1998 con un incontro nel suo studio per organizzare la stampa di Le voci del bosco. È stato un caso clamoroso, seguito immediatamente dopo da Marco Paolini col successo del suo Bestiario veneto e da Gina Marpillero con le sue donne e il suo Novecento friulano. A chiudere quel cerchio: Giancarlo Peron, vicentino, che faceva il guardacaccia, col suo Ho visto piangere gli animali; poi Ezio Vendrame che era stato un calciatore di talento e ora si scopriva scrittore. Sono stati anni che ci hanno permesso non di comprare la Ferrari, ma di investire nella casa editrice e di farci conoscere in un territorio sempre più vasto».

Come è stata la seconda vita della casa editrice?

«Tutto cambia quella mattina in cui entro nella tana di Mauro Corona. Quando ci siamo incontrati io ero nessuno, lui era conosciuto solo da gente che amava la montagna e da qualcuno che lo apprezzava come scultore. A me venne l'idea di usare il suo volto molto particolare in copertina, con la barba, la bandana, e fu un successo clamoroso: 10 edizioni in pochi mesi. Per noi era come passare da un'utilitaria a una macchina quasi da corsa. È stata una cosa incredibile, accompagnata da centinaia di presentazioni nel Nordest. Ogni giorno andavo a Erto a prenderlo e ad accompagnarlo. Lui non aveva la patente, gli era stata ritirata. Accompagnavo Mauro a serate memorabili con i suoi amici facendo sosta in ogni osteria, dopo quattro anni gli ho detto che non ce la facevo più a stargli dietro. Ero diventato un editore-taxista. Mauro aveva l'abitudine, quando si chiudeva una serata, di dire a tutti che se volevano lo potevano seguire al bar a bere con lui. Una notte eravamo a Trieste e in teatro c'erano 800 persone e al suo invito hanno risposto in più di cento e scolarono di tutto dentro e fuori dal bar. Sudai freddo perché non avevo con me abbastanza soldi, per fortuna l'oste accettò un assegno. Quando è stato contattato dalla Mondadori ho pensato che fosse arrivato il momento per lui di volare alto: era giusto che giocasse in una grande squadra, io gioco come l'Udinese sempre attenti a salvarsi!».

A proposito di grandi squadre, come erano Vendrame e Zigoni?

«Ezio Vendrame era un uomo di tale sensibilità che ne faceva una persona unica. Ha scritto un libro con Gianfranco Zigoni, altro grande calciatore, e insieme rappresentavano un momento di totale divertimento e allegria. Però, mentre Ezio faticava a vivere, Zigoni si mangiava la vita ogni giorno tra salumi e vino con la voglia di vivere altri mille anni. Di Ezio vedevo i tormenti, credo sia stato un uomo che ha sofferto moltissimo, con pochi anni sereni regalati dalla sua ultima compagna. Zigoni è uno alla cui porta devi bussare quando sei depresso».

Qual è la situazione dell'editoria a Nordest?

«Alcuni editori sopravvivono a fatica, se vuoi fare editoria e un numero adeguato di titoli devi fare investimenti. Di editori che hanno continuità e presenza sul mercato a Nordest siamo rimasti forse in tre. È un mercato di almeno 4000 punti vendita tra centri commerciali, librerie, autogrill, edicole. La nostra fortuna è sempre stata quella di fare grandi abbinamenti editoriali con i giornali. Fortunatamente a Nordest le librerie sono ancora oggi in gran parte indipendenti. Vale per tutti la straordinaria storia della Lovat. Gli editori devono fare bene i libri e non è facile e, soprattutto, non devono dire bugie sulle tirature o presentare ogni libro come un capolavoro. Ci vuole il coraggio di dichiarare che metà dei libri non vende una copia».

Cosa è rimasto del vecchio editore?

«Se mi volto indietro, ricordo come quarant'anni fa andavo in tipografia a prendere la prima copia dei libri. Ancora oggi la prima cosa che faccio con un libro nuovo è quella di annusarlo, come si fa col pane fresco. Poi vado nella chiesa di Villanova, dove ci sono gli affreschi del Pordenone, e da 40 anni per ogni libro e per ogni autore accendo una candela».

Edoardo Pittalis

