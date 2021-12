Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAL'uomo delle stelle ha imparato a volare per vincere la paura dell'aereo. Non per sentirsi più vicino alle stelle, perché quelle le guarda, quando vuole, dal telescopio più potente d'Europa. Lui i telescopi che vanno nello spazio a cercare altri mondi aiuta a costruirli. Dice che a occhio nudo si vedono 6.000 stelle e che conosciamo meno di 5000 pianeti fuori dal sistema solare. «Dobbiamo ancora inventare il telescopio per...