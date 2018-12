CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAL'hanno chiamato il Cuccia veneto e non soltanto perché ha trascorso mezzo secolo al vertice di una delle banche più importanti della regione, che è arrivata, prima del Duemila, ad essere la sesta in Italia per i risparmi raccolti. A 90 anni appena compiuti Antonio Finotti, polesano di Loreo, si è alzato dalla poltrona di Presidente della Fondazione Cariparo per sedersi su quella appena creata di Presidente Emerito.In banca era entrato per la prima volta un lunedì di novembre del 1947. A conti fatti dal 1947 a oggi ho fatto...