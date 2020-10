L'INTERVISTA

«L'automobile è una passione nata quando ero bambino. Mio padre Umberto e mio zio avevano un'officina meccanica a Roncade, la Fratelli Vianello. Era il momento in cui l'agricoltura veneta si stava meccanizzando, loro facevano mezzi agricoli e compravano i motori dalla Lamborghini. Passavo tutto il tempo in officina, ero rimasto colpito dal rumore del motore, è di quelli che ti restano dentro per tutta la vita. L'ingegner Lamborghini quando veniva si fermava a pranzo, aveva una Ferrari rossa e la parcheggiava in cortile. Mentre loro erano a tavola io ero giù ad ammirare la Ferrari. La conoscevo a memoria.

Bruno Vianello, 59 anni, di Roncade su quella passione ha costruito un'azienda leader mondiale che produce strumenti di diagnostica per ogni tipo di auto e perfeziona il prototipo del suo motore elettrico. «Abbiamo stretto un accordo con un'importante casa automobilistica per un'auto che uscirà nel 2023. Siamo in grado di costruire un motore rivoluzionario: a parità di potenza pesa la metà. E non si rompe mai». Anche per questo ha appena inaugurato la nuova filiale tedesca a nord di Stoccarda, la Germania è un grande mercato.

La sua Texa (Tecnologie Elettroniche per Automotive) di Monastier si estende su 40 mila metri quadrati, ha 530 dipendenti, dei quali 150 ingegneri, in sede; gli altri trecento dipendenti tra Torino e Bologna e nelle sedi sparse per il mondo. Il fatturato è di 135 milioni di euro, l'80% dall'esportazione.

All'ingresso dello stabilimento di Monastier c'è un gigantesco robot che ricorda quelli delle serie tv, come Ufo Robot: l'ha creato un artista thailandese interamente con pezzi di auto. Al primo piano una moto Menon di fine anni Venti. Carlo Menon era un genio meccanico di Roncade; partendo da fabbro ferraio era stato il primo a dare ruote di gomma alla bicicletta e, poi, aveva costruito ogni tipo di motore: dalla moto all'auto, perfino un aereo che però non è mai decollato.

È rimasta la passione per le Ferrari?

«Ce l'avevo dentro, mi è bastato pochissimi per diventare un tifoso della F1 e della Ferrari. Mi piace la potenza del motore, la sensazione di arrivare primo al traguardo. La Ferrari per me rappresenta l'Italia in giro per il mondo e credo nei valori italiani, non ne ho mai avuto una, fino al 2000 solo macchine usate e siccome vendevo Alfa Romeo, compravo Alfa Romeo. Poi sono passato alle auto tedesche, ora ho una Porche elettrica».

Tutto merito di papà Umberto se è rimasto nel mondo delle auto?

«L'infanzia l'ho passata tra i campi e l'officina, una delle cose che mi piacevano di più era di andare dai contadini per farmi salire sul trattore. Tutto è nato da quei rumori, dagli odori dell'olio e del carburante. Ho una sorella Anna Paola, insegna educazione fisica, è stata campionessa di salto in alto, allena la squadra di pallavolo. Qualche anno fa ha anche partecipato e vinto una bella cifra alla trasmissione dei Pacchi su Rai1. Lei non è mai venuta da bambina in officina, però da bambini eravamo molto pratici, io mi costruivo da solo i giochi: pensare come fare un arco con le frecce ti aiuta ad aguzzare l'ingegno. La meccanica era di famiglia, nonno Attilio era capo officina della Menon di Roncade creata da un signore che a fine Ottocento aveva costruito ogni genere di motore e prima ancora aveva brevettato la bicicletta con ruote uguali. Da poco ho trovato l'unico esemplare, sono in trattative per comprarlo ed esporlo. Aveva venduto auto in Inghilterra e allora all'auto dovevi aggiungere anche l'autista-meccanico. Ha fatto fortuna con le motociclette negli Anni '20 e '30, durante la guerra alla Menon si facevano mezzi militari».

Ma quando è nata l'idea che ha portato alla Texa?

«Nell'officina di mio padre ho colto il momento del passaggio di un mondo. Ho studiato da perito meccanico, ma ero attratto dall'elettronica. E dalla musica, a 15 anni pensavo di suonare in un complesso. Ho incominciato a lavorare dopo il servizio militare, sono partito come venditore per un concessionario dell'Alfa Romeo del quale sono poi diventato socio. Negli anni Ottanta ho vissuto l'era della trasformazione dell'elettronica dell'automobile: ho visto i primi problemi creati dalle nuove centraline elettroniche che in tanti non erano preparati ad affrontare. Così ho avuto l'idea di costruire quella piccola attrezzatura elettronica semplice che permetteva al meccanico di riparare utilizzando al meglio la sua mentalità meccanica. Poi ho capito che quello strumento creato per la mia officina poteva essere venduto anche fuori e da quel successo è nata la Texa nel 1992».

Come siete arrivati a vendere in tutto il mondo?

«La Texa era per me tutto quello che riguardava la riparazione dell'auto vista dalla parte elettronica, soprattutto vista dalla parte di chi deve aggiustare. Col tempo gli strumenti sono diventati sempre più efficaci e moderni e siamo cresciuti, oggi a livello diagnostico siamo tra le aziende leader al mondo. La nostra macchina Axone si collega al veicolo e diagnostica i problemi e le riparazioni da fare: una volta la riparazione era audiovisiva, oggi la centralina comanda tutto. Adesso sono gli strumenti a fare l'orecchio della macchina, prima la bravura del meccanico dipendeva anche dall'orecchio. Durante la pandemia è venuta fuori l'idea dell'igienizzatore per auto. Abbiamo pensato che il nostro cliente principale, il meccanico, doveva entrare nell'abitacolo e doveva disporre di uno strumento che igienizzasse l'auto e non creasse problemi. Partendo dall'ozono che ha effetto battericida, abbiamo creato un prodotto per piccoli ambienti e dalle dimensione di una scatola di scarpe. Praticamente l'Air2san è inesauribile, si ricarica naturalmente».

Solo diagnostica nel vostro futuro?

«Abbiamo aperto altri due canali importanti. Il primo è la Telediagnosi, la famosa scatola nera che è in grado di dire dove si ferma il veicolo; costruiamo soprattutto per le flotte aziendali, la macchina segnala cosa c'è da fare. Ho sempre pensato che chi studia e costruisce i prodotti deve far parte dello stesso ingranaggio: sono contrario a chi delocalizza o cerca manodopera a basso costo, significa perdere professionalità. Non che l'Italia sia il più bel pase al mondo per le tasse, ma per l'ingegno sì e se lavori bene sei ripagato e il tuo prodotto cresce. Il secondo canale è legato al veicolo elettrico. Abbiamo aperto una divisione che si occupa dell'elettrificazione del veicolo, compresa la costruzione e l'assistenza tecnica. Noi ci crediamo, l'auto elettrica porterà a nuovi stabilimenti, intanto a Monastier funziona una fabbrica di prototipi. Noi facciamo il motore, poi quel motore può essere montato su un trattore o su una macchina velocissima; noi gli diamo la forza per arrivare anche ad un'alta velocità. Gli imprenditori e lo Stato devono ragionare insieme sul futuro e devono essere in sintonia. Devono pensare a creare qualcosa che duri anche per i prossimi vent'anni e trasformare quello che tramonta, considerando i posti di lavoro. Il Veneto è un territorio pronto al cambiamento».

Solo macchine nella sua vita?

«No, c'è una famiglia, mia figlia Giovanna e due nipoti. E qualche vecchia passione, nel calcio sono rimasto interista, lo ero per seguire mio cugino che stravedeva per la Grande Inter. Allora c'erano le bandiere, per me l'Inter era Sandro Mazzola. Poi mi piace la cucina, le cose come le facevano le nostre nonne che creavano piatti meravigliosi con poco. Mi dispiace per i nuovi chef, ma non reggerebbero il confronto con mia nonna».

Edoardo Pittalis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

