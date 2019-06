L'intervista Jon Kortajarena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ciuffo ribelle, occhi smeraldo e sorriso irresistibile. Jon Kortajarena, modello spagnolo di Bilbao, classe 85, è stato definito da Forbes uno degli uomini più belli al mondo, mentre per GQ Australia è stato il simbolo del 2018, per il suo fascino ma anche per il suo impegno sociale. I fan di Netflix lo possono vedere nella serie tv High Seas. Anche per questo Bulgari lo ha scelto come World watches ambassador e lo ha voluto a Capri per la presentazione della nuova collezione di alta gioielleria Cinemania. A bordo piscina, con qualche ora...