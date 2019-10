CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAIn una foto contenuta nella confezione del suo nuovo disco, Emma tiene tra le dita una carta con sopra disegnata la ruota della fortuna. Non sempre ha girato in suo favore: a settembre, mentre si stava godendo il successo di Io sono bella, la canzone scritta per lei da Vasco insieme ai suoi collaboratori, la cantante 35enne ha annunciato sui social di essere costretta a prendersi una pausa per chiudere i conti «una volta per tutte» con quel male per il quale già dieci anni fa aveva dovuto affrontare un delicato intervento...