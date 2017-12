CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAIn principio fu Adamo. Poi sono venuti Loris e Dominique e dopo Nicolò e Tommaso.Da 50 anni i Lovat vendono libri. La loro è la più grande libreria indipendente del Nordest: la sede principale di Villorba, mille metri quadrati, un'altra nel centro di Trieste. In queste settimane che precedono il Natale solo sugli scaffali di Villorba si contano 150 mila volumi.Il primo fu Adamo Lovat, classe 1931, emigrato da Mareno di Piave in Svizzera come operaio in una fabbrica di meccanica di precisione. Nel suo paese dopo la guerra era...