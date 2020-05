L'INTERVISTA

«Il turista deve sapere come andrà in spiaggia, viene principalmente per la spiaggia. Inutile dirgli che avrà una bella camera sanificata. Se si vuole ospedalizzare la vacanza, non verrà nessuno. Bisogna creare fiducia e riaprire è l'aspetto fondamentale: la paura la vinciamo solo se un po' alla volta torniamo a riprenderci le nostre abitudini. La gente vuole distrarsi anche da quello che ha vissuto nella quarantena, dalla paura. Le linee guida di Veneto e Emilia Romagna, regioni che sanno bene cosa significhi ospitalità, creano condizioni adatte alla ripresa senza tradire il rispetto delle regole. Non credo si possa andare a fare il bagno con la mascherina! Se non possono arrivare i turisti manca il vero motivo di essere Jesolo. Tutto si ridurrebbe a una località fatta di seconde case, ma la città non può vivere di pendolarismo e seconde case».

Jesolo si prepara a riaprire. L'anno scorso ha registrato 5 milioni e mezzo di presenze, un milione e mezzo di arrivi; più della metà sono stranieri, soprattutto tedeschi e austriaci, ma anche russi. Per fare un paragone: Jesolo registra quasi il doppio di presenze rispetto a tutta la Sardegna.

A Jesolo Francesco Calzavara ha quattro aziende alberghiere, un centro sportivo e la pista di go kart. Nato a San Donà di Piave, 56 anni, è stato sindaco di Jesolo per dieci anni dal 2002 e prima per altri dieci assessore al turismo e sport. È consigliere regionale eletto con Zaia. La sua famiglia è tra quelle che negli anni del boom hanno costruito la Jesolo capitale delle vacanze di massa. Oggi la sua azienda ha 150 dipendenti, dispone di 250 posti letto e fattura 6 milioni di euro.

Quando è nata la vocazione alberghiera dei Calzavara?

Papà Mario era di Borbiago di Mira, ha conosciuto mia madre di Jesolo, si chiama Eliadora, un nome che proprio non si può dimenticare, era più giovane di lui, si sono sposati verso la fine degli Anni Cinquanta. Mio nonno materno aveva costruito una delle prime pensioni di Jesolo, il Corso in piazza Drago. Allora c'erano solo grandi alberghi, ma stavano incominciando le vacanze di massa e mio padre proprio all'inizio degli anni '60 vendette la pensione per comprare un pezzo di sabbia, il nonno arrabbiato disse che buttava soldi per el sabion che non valeva niente. Invece, era l'inizio del boom e di una crescita di Jesolo straordinaria ma anche molto disordinata. Essere sulla spiaggia significava essere pronti per quel turismo. Partirono con una specie di grande chiosco che poi sarebbe diventato l'hotel Atlantico in via Bafile, anno dopo anno aggiungevano piani e camere. C'è ancora, lo gestisce mio fratello più giovane, Gian Marco. Mio padre ha costruito con debiti, con cambiali, da una stagione all'altra. Ma c'era talmente tanta voglia di andare in vacanza e così tanta domanda che tu dovevi aumentare l'offerta. C'erano anche meno vincoli e meno tasse».

C'era anche una famosa pista di go kart?

«Nel 1964 papà rilevò la Pista Azzurra che era un impianto motoristico, il go-kart era di moda. In poco tempo è riuscito a farne uno dei kartodromi più importanti a livello internazionale. Nel 1968 ha ospitato i campionati del mondo e qualche tempo dopo ha promosso una manifestazione durata decenni, la Coppa di Campioni, una delle grandi classiche internazionali. Ci sono passati tutti i campioni del volante degli anni successivi, da Prost a Senna, da Patrese a Zanardi, da Schumacher a Hamilton. Allora il kart era un passaggio obbligato per la Formula Uno. Ancora oggi la pista lunga più di un chilometro è considerata una delle icone internazionali nell'ambiente del karting ed è diventata un elemento di forte attrazione turistica. Oggi la pista è aperta a tutte le discipline motoristiche, facciamo anche corsi di guida sicura».

Come è stata la vostra infanzia?

«La stagione andava dal 15 maggio al 15 settembre, mia mamma stava sempre in albergo, come mio padre. Noi eravamo quattro fratelli e siamo cresciuti tra gli spazi concessi dal lavoro estivo che è molto compresso. Siamo stati occupati precocemente, a 14 anni noi fratelli cominciavamo a lavorare all'interno degli alberghi: chi in portineria, chi portava su le valigie, chi serviva al bar, chi nella pista. Era una Jesolo completamente diversa da quella di adesso, era una località dove al 30 settembre si spegneva tutto, era davvero una Las Vegas per 100 giorni e ridiventava al centounesimo giorno un paese che si spegneva. Il rischio era che con le luci si spegnessero anche i cervelli. C'erano due anime divise, una nel centro storico e un'altra nel Lido: non potevi accettare che per tre mesi questa fosse una località che ti faceva divertire con luci, giostre, tutte le cose che un bambino sogna, e poi tutto questo finisse. Il paese ha i suoi contorni, il Lido invece è distribuito su 15 chilometri con difficoltà di avere una forte aggregazione, ogni piazza diventava un paese».

Voleva diventare un campione di go kart?

«Ho tentato di fare la carriera di pilota di kart con alterni risultati. Avevo l'età giusta per iniziare a correre, giocando in casa avevo anche qualche vantaggio, ho anche vinto un po' di gare. Poi arrivi a un punto in cui capisci che per restare in alto devi avere talento vero. E io ho visto il talento vero, lo riconosci, l'ho visto in tanti che sono arrivati in F1 e sono diventati campioni del mondo. Così, dopo il servizio militare mi sono trasformato in organizzatore di eventi. Corro sempre per sport, mi piace».

Nostalgia per la Jesolo di allora?

«Posso raccontare quella nella quale sono cresciuto alla fine degli anni '70 che molti probabilmente ricorderanno come gli anni più belli e più pieni, con la consapevolezza che quella Jesolo stava diventando qualcosa di più di una località esclusivamente legata al fattore alberghiero. Era esploso il mondo della notte, ma anche tutto il commercio e c'era l'isola pedonale. Si finiva una stagione e si aveva la certezza che la successiva sarebbe stata migliore. In dieci anni dal 1975 c'è stata la crescita esponenziale dell'intrattenimento notturno, Jesolo è arrivata ad avere 25 discoteche, era l'alternativa a Rimini, era diventata la capitale dell'Alto Adriatico. Ma bisognava intervenire prima che i problemi che si portava dentro esplodessero».

Bastava per restare capitale della vacanza?

«No, anzi era il momento di intervenire. C'era stata la prima fase coll'occupazione della fascia verso il mare, ma anche la grande speculazione e il disordine urbanistico, si costruiva dappertutto senza regole. Poi c'è stata la fase che ha portato Jesolo a un momento di grande difficoltà a fine anni '80: la mancanza di una visione prospettica non favoriva nuovi investimenti. Nel 1993 è incominciata la terza fase legata alla necessità di un Piano Regolatore e a un'intuizione coraggiosa: affidare il progetto a un occhio esterno che non conosceva il passato e leggeva la realtà per trasformare una città balneare in una città marittima. Arrivò il grande urbanista giapponese Kenzo Tange che pensò a creare una città nella quale non si spegnessero più le luci nel periodo invernale. Oggi Jesolo è una città dove la modernità contribuisce all'identità, anche con i suoi grattacieli. Una località balneare si trasforma in città quando ha un numero di abitanti che la fanno vivere, si pensa per Jesolo a 35 mila abitanti, oggi siamo oltre 26 mila, tremila in più di quando siamo partiti. Ma per arrivarci devi portare lavoro, creare posti stabili, disporre di un collegamento veloce tra autostrada e Jesolo che può e deve diventare la bella periferia di Mestre, Treviso e Padova.

Naturalmente, per continuare a sognare bisogna prima riaprire.

Edoardo Pittalis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA