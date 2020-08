L'INTERVISTA

«Il turismo sta cambiando, c'erano già i segnali. La pandemia non ha fatto altro che accelerare questa trasformazione. Il turista di oggi preferisce la vacanza all'aria aperta, per questo la nostra estate va meglio del previsto: offriamo quello che chiedono anche in una situazione insolita, difficile. L'estate dei campeggi in Veneto ha retto». Su 70 milioni di presenze turistiche nel Veneto, 20 milioni vengono dal turismo all'aria aperta e la quota veneta rappresenta il 40% dell'intero settore nazionale.

Renato Pagnan è al vertice di un gruppo che ha nel turismo la sua seconda vocazione. Un grande insediamento, Isamar, a Chioggia, Isola Verde, dove poggia su una tenuta di 200 ettari che fiancheggia la foce dell'Adige, fronte mare. Un altro, sempre all'Isola Verde, chiamato Isa Residence. Un terzo, la Barricata, nel Parco del Delta del Po, comune di Porto Tolle, dieci chilometri di costa. Ogni giorno ottomila persone vivono in queste strutture, oltre 700 mila presenze l'anno, un fatturato che supera i 30 milioni di euro.

Pagnan, 75 anni, nato a Montebelluna, sposato, tre figlie che lavorano con lui, guida una famiglia che ha interessi anche in Europa e in Sud America, soprattutto in Argentina con centinaia di migliaia di ettari: «In Argentina vive stabilmente un Pagnan». Migliaia di ettari anche nel Veneto, tra il Rodigino e il Delta del Po; mille ettari nel Senese, produzione d'olio. Allevamenti in Toscana per la riproduzione del tacchino gigante: un maschio riproduttore pesa 40 chili.

Tutto è nato con suo padre Romano negli Anni Venti?

«Romano era nato nel 1906, era stato profugo durante la Grande Guerra dopo Caporetto, orfano era stato assunto da un mugnaio e a 18 anni già dirigeva il mulino. Poi si è messo nel commercio delle materie prime, allora Montebelluna era il mercato cerealicolo principale. Davanti alla Grande Crisi del 1929 aveva diversificato: commerciava vino e aveva cantine in Puglia e in Toscana. Il turismo era già un po' nella natura della famiglia: aveva alberghi a Montecatini e a Pieve di Cadore».

Come ha fatto a diventare uno dei colossi del mercato cerealicolo?

«Dopo la seconda guerra il commercio internazionale di cereali era dei grandi imprenditori italiani tra i quali Serafino Ferruzzi coetaneo di mio padre, i due erano concorrenti e amici. Due personalità prorompenti, Romano era loquace, Serafino parlava pochissimo. Le operazioni che faceva il Gruppo Pagnan erano puramente commerciali: acquistava e vendeva secondo il mercato. In guerra fredda gli Usa non vendevano ai russi e i grandi mercanti europei hanno rischiato: compravano e vendevano, con l'incognita del prezzo. Ma hanno anche costruito la fortuna con la loro intraprendenza. Il cereale era più povero del petrolio, giocava sui costi della logistica, sul trasporto. Noi avevano una trentina di navi che giravano il mondo».

Quando la famiglia Pagnan si è spostata a Padova?

«Siamo arrivati a Padova nel 1957, mio padre per il suo commercio di cereali doveva essere mercoledì a Milano, giovedì alla Borsa merci di Padova, venerdì a Bologna, lunedì a Verona Padova fu la scelta scontata. Mio padre era un solista, a lui bastava un telefono per i contatti con i grandi brokers internazionali, operava molto sulla Borsa di Chicago. Con Ferruzzi si recava spesso in Argentina dove acquistavano gran parte della produzione nazionale. Lo seguivo a vent'anni a Chicago, Kansas City. New Orleans che erano i tre capisaldi del mercato americano. È un mestiere che è incominciato con lui ed è finito con lui, troppo legato alla genialità e al rischio. Ferruzzi stava tornando da Londra il giorno del tragico incidente aereo nel 1979».

Come si è preparato per prendere la guida del gruppo?

«Io sono figlio della guerra. Montebelluna era occupata dai tedeschi che avevano preso le nostre abitazioni, compresa la villa col parco. Ho fatto gli studi nel collegio dei Filippini a Paderno, quello è stato il mio carcere duro: il collegio ti mette addosso una scorza di autodifesa. Però i miei sono stati i migliori esami di maturità della provincia di Treviso. L'infanzia è stata rigorosa, mio padre era duro anche verso se stesso e imponeva questo stile in famiglia. L'università l'ho fatta a Padova, ho scelto ingegneria perché la trovavo coerente col mio modo di pensare: ogni problema deve avere una sua quantificazione. Però, non ho mai esercitato da ingegnere. La personalità di mio padre era prorompente, canalizzava anche il ruolo dei figli. Così io mi sono volontariamente allontanato per seguire certe attività: il turismo è nato con me, la mia tesi di laurea è sul villaggio Isamar. Queste strutture nascevano come campeggi che erano la forma di turismo all'aria aperta. Il nostro primo insediamento è del 1970, allora si facevano 100 mila presenze; Isamar è nata su 10 ettari, non c'erano i vincoli ambientali di oggi. Per quindici anni ho curato le attività zootecniche, producevamo ogni giorno 12 mila quintali di mangimi e 4 mila quintali di carni avicole. Eravamo amici di Amadori e di Veronesi e per l'olio avevamo come socio Carapelli».

Come mai non ha insistito nella zootecnia?

«A un certo momento questa attività cominciava a disturbare il nostro mercato cerealicolo. Tanto che la famiglia si è chiesta: siamo cerealisti o utilizzatori? Poi mio padre, a ottant'anni, ha accusato una forma di decadimento e ho dovuto decidere di prendere in mano l'azienda. Lui non aveva diviso la torta e bisognava tenere compatto il gruppo; oggi siamo due famiglie che lavorano sotto lo stesso tetto. Sono anche presidente della finanziaria che rappresenta gli interessi della famiglia, tutti i fratelli siedono nel consiglio d'amministrazione».

E l'attenzione al turismo?

«Il turismo all'aria aperta è la nostra seconda attività principale. Il turismo oggi cerca nuove soluzioni, in particolare olandesi e tedeschi scelgono una vacanza con valori ambientali: andare a cavallo, canoa, bicicletta, spiaggia, parco, osservare stormi di uccelli. Abbiamo un progetto di villaggio tutto incluso a Rosolina e un altro nella laguna veneziana, a Fusina, con apertura tutto l'anno e non stagionale. In un anno puntiamo a superare il milione di presenze e toccare i 50 milioni di fatturato».

Com'è il vostro turista ideale?

«È il bambino il nostro vero cliente. Facciamo corsi di vela, rugby, pallacanestro, calcio e abbiamo tre centri ippici. Il nostro villaggio è un buon prototipo dell'evoluzione del turismo, il fronte mare è indispensabile ma rappresenta una delle opzioni delle vacanze. Dalle prenotazioni si misurano la prosperità e la crisi dei vari paesi, siamo un ottimo osservatorio: la crisi tedesca del 2004 l'abbiamo vista in anticipo. Il 70% della nostra clientela è nordeuropea, è un mercato immenso di persone a portata d'auto».

Quanto pesa questa crisi?

«Anche in questa situazione riusciamo a superare il 50% del nostro mercato ed è un successo. Pure gli italiani hanno preferito non andare all'estero. È una crisi che potrebbe portare ulteriori sviluppi verso il riconoscimento della qualità di questa forma di turismo. I problemi di oggi sono legati al fatto che il fenomeno pandemia non è mai entrato nella pianificazione del turismo: se dovesse ricorrere, si dovrebbe dimensionare le strutture sul distanziamento sociale. Allora si dovrebbe puntare su strutture orizzontali che assorbono meglio. Un ascensore non è luogo di distanziamento».

Edoardo Pittalis

