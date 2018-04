CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«Il rugby è lo sport ideale per i veneti che sono sempre stati un po' individualisti, ma nello stesso tempo con un grande senso dell'altruismo. Proprio come nel gioco del rugby. Il Rovigo, per esempio, ha attinto molto dal dolore dell'alluvione, non è un caso che il primo scudetto sia stato contemporaneo quasi alla tragedia: è riuscito a raccogliere l'urlo di gente che non poteva esprimersi se non in un campo di rugby. Soprattutto tra Rovigo, Padova e Treviso, il rugby è lo specchio che riflette pregi e difetti di quelle...