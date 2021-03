L'INTERVISTA

Il racconto radiofonico del dietro le quinte, anzi dell'isolamento in camera d'albergo, a Sanremo. Quello di Davide Toffolo è un diario di bordo nella forma di otto puntate in podcast, una narrazione per non perdere la bussola, non dimenticare la propria identità e non farsi travolgere da una macchina meravigliosa ma totalizzante come il Festival. «Sanremo è il romanzo dell'Italia, che porta sullo stesso palco personaggi molto distanti tra loro. Eravamo tutti lì, le tante forme dell'Italia» racconta Davide Toffolo, musicista e voce dei Tre Allegri Ragazzi Morti, la band di culto della musica alternativa italiana, autore di graphic novel.

Il suo diario radiofonico a puntate si intitola Ghost in Sanremo, pubblicato Spotify e Spreaker. Non solo disegno, perché la radio?

«Ho sempre avuto la passione per la radio, poco prima di partire per Sanremo alcune amiche della Oram Produzioni mi hanno proposto il progetto. Ne è venuto fuori qualcosa di spregiudicato. Tutto il podcast è corale: c'è la mia esperienza di recluso in camera in un'edizione del festival anomala e ci sono i racconti di altre persone che mi riportavano il mondo al di fuori e intorno a noi. Il podcast fatto con un telefonino mi sembrava il mezzo più giusto. Da trent'anni il canale radio che ascolto più volentieri è Radio Rai 3, non solo perché ci sono molti contenuti, ma anche perché è uno dei pochi posti in cui ci sono i radiodocumentari».

A intervenire sono diversi musicisti e amici tra cui Jovanotti, Piero Pelù, Andrea Appino, Alessandro Baronciani, Paulonia Zumo, Adriano Viterbini, Myss Keta, Kellie, Enrico (E. Sist Dj Selecter), Francesca dei Coma Cose Come li ha coinvolti?

«Sono interlocutori per questioni di musica e amici che sento spesso. A posteriori ho fatto il montaggio di quanto avevo raccolto. In questo lungo anno in cui non ci si è potuti vedere il telefono è diventato essenziale per tenersi in contatto. È un gioco di montaggio a posteriori, sembra una commedia».

Come è stata l'esperienza sanremese?

«Una settimana difficile, abbiamo fatto da noi anche trucco e capelli. È una competizione. Pensare al podcast mi ha permesso di riprendermi qualcosa di me. Ma è stato veramente interessante. Prima di salire una sera, ci siamo trovati vicini di camerino di Gigliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali, e dall'altro Gigi d'Alessio con la sua crew di giovani rapper napoletani. Accostamenti che mai avrei immaginato ma ricchissimi. Sono molto contento di essere salito su quel palco di Lucio Battisti, Peter Gabriel o Vasco Rossi ma anche dell'affetto che abbiamo ricevuto. Credo uscirà qualche altro mio contenuto extra, una cosa sul mio costume e il guanto con lo scheletro, nel cui interno c'è il 3 dei Tarm».

Jovanotti ha accostato la sua voce a quella di Don Backy. Se lo sarebbe mai aspettato?

«Ho sempre pensato che la mia voce e la musica dei Tarm fosse un'infrazione alla tradizione. È stato una rivelazione constatare che viene percepita come qualcosa che ha a che fare con la scuola della musica popolare pop italiana. Finito il festival sono tornato a Pordenone a trovare mia madre. Come promesso in abito da sera mi sono imbattuto in una assemblea di condominio, il mio comitato d'accoglienza. È stato interessante capire come nella città in cui sono nato ci fosse un affetto che non immaginavo. Ho capito la funzione anche catartica che hanno gli artisti popolari, rappresentanti di uno stato d'animo e delle persone. Il mio passaggio a Sanremo è stato anche questo, sebbene io non sia un personaggio rassicurante».

