Il patriarca ha compiuto un secolo l'altro giorno, i figli lo hanno festeggiato con la mascherina, lui ha soffiato sull'unica candelina attorcigliata alla cifra 100 scritta col cioccolato. Poi ha dato appuntamento al prossimo anno, quando anche la moglie Linda compirà cento anni. Clarimbaldo Tognana detto Aldo ha disegnato un lungo pezzo di storia di Treviso del dopoguerra tra industria, sport, politica. È entrato per primo, con la sua divisa di ufficiale, nella Treviso liberata dal nazifascismo. Ha mantenuto a Treviso un'azienda che era la prima in Italia nel settore della ceramica, con 1500 dipendenti, 5 milioni di pezzi al mese. Ha rilanciato il ciclismo veneto, fino a organizzare nella sua terra il Mondiale del 1985 vinto dall'olandese Zoetemelk con Moreno Argentin terzo per tre secondi. Il sandonatese si rifarà l'anno dopo, in Colorado.

Il figlio Tonino, 65 anni, ha fatto convivere a lungo l'azienda e i motori, poi ha deciso. Dopo che la Tognana ceramiche, nata come fabbrica di laterizi nel 1775, è stata ceduta a un gruppo milanese, ha ricominciato restando nel settore: «Mi ero ripromesso che non mi sarei più occupato di porcellane da tavola, mi sono sbagliato». Ha rilevato il marchio storico Cozzi, porcellane di alto livello, decorazioni e colori ripresi direttamente dal Settecento. Tutto a Treviso, un fatturato che supera i 5 milioni di euro: in un anno si producono alcuni milioni di pezzi.

Come è stato il passaggio dalla vecchia Tognana alla giovane Cozzi?

«La nostra fabbrica era nata nella stessa zona dove siamo cresciuti e rimasti. Anni prima avevo acquistato il marchio Geminiano Cozzi in Venezia, che era una fabbrica ai Tre Archi dal 1765. Il Settecento è stato il periodo dello sviluppo delle fabbriche di porcellane in Europa. Fino al 1710 il segreto dell'impasto era cinese, era l'oro bianco, potevano permetterselo solo i sovrani. Poi un alchimista tedesco, Johann Bottger, scoprì il segreto dell'impasto che è fatto di caolino-quarzo-feldspato, ma fu un segreto mantenuto per poco. Dalla Germania Orientale passò a Vienna, le fabbriche si svilupparono contemporaneamente a Parigi con le ceramiche di Sèvres, vicino a Firenze con la Ginori. Venezia nel pieno del suo Settecento volle la sua fabbrica di porcellane e chiamò una famiglia tedesca».

È nata allora la leggenda dei Cozzi?

«Geminiano Cozzi era un banchiere modenese, finanziò l'impresa e si trasferì in laguna. Era un tipo sveglio, controllava il legname del Cansiglio che serviva per le navi e anche le coltivazioni di perle della costa dalmata. Nel 1765 si ritrovò proprietario della fabbrica di porcellane e iniziò la produzione di alto livello portando via i migliori decoratori e pittori dalla concorrenza di Nove di Bassano. Ai Tre Archi aveva 80 dipendenti e sette forni, produceva anche per il mercato estero. Morì nel 1798 quando arrivò Napoleone e la Repubblica finì, la fabbrica resse pochi anni. Avevo un po' di pezzi originali e qualche decennio fa presi il marchio e lo depositai. A Ca' Rezzonico esposero la collezione del lascito del conte Mocenigo, detto anche conte Cicara, conte tazza, proprio per questa sua passione. Proposi di fare una mostra che il museo veneziano del Settecento organizzò tre anni dopo: 650 pezzi provenienti da tutto il mondo. Era il punto di partenza per riportare sul mercato un marchio storico che neppure i veneziani più conoscevano».

È iniziata così la nuova avventura dei Tognana?

«Mi ero messo a produrre porcellane di alto livello e ho pensato di riportare il marchio sulle linee prodotte, cercando di rispettare i decori originali. Il nostro prodotto di punta, che abbiamo piazzato in hotel meravigliosi, si chiama Striche verdi, strisce verdi, abbiamo mantenuto anche i nomi veneziani. Il prodotto di punta della Tognana di ieri, invece, era quello che viene ancora prodotto: AZ filo blu, ha 50 anni ed è nelle case e nelle trattorie. Incontro ancora ristoratori che mi dicono che usano quel servizio e che non si rompe. In ufficio mio padre aveva appeso un cartello: Se rompe massa poco, vale sempre».

Che cosa è accaduto nel mercato della ceramica?

«Il mercato si è stravolto, oggi tutta la produzione europea copre appena il 7% del mercato mondiale, il 66% viene dalla Cina. In tutta Italia, messe assieme anche le fabbriche semiartigianali da Bassano a Caltagirone, non si arriva a 900 addetti! La porcellana è uno dei pochissimi prodotti dove gli europei hanno copiato dai cinesi. Loro sono particolarmente bravi, ci sono 25 mila fabbriche di porcellana».

Come sono cresciuti i giovani Tognana?

«Siamo cinque figli, quattro sorelle, una adottata, Cristina, quando io e la mia gemella Elisabetta avevamo 14 anni. Prima erano nate Alessandra e Maria Luisa. In casa io e mio padre eravamo gli unici maschi, le altre tutte donne, comprese nonne e zie. Siamo cresciuti in via Sant'Antonino dove c'era la fabbrica, dietro l'abitazione, proprio casa e bottega. Un tempo eravamo in mezzo alla campagna, adesso è tutta città. Dopo il liceo mi sono iscritto a Ca' Foscari in Economia e Commercio e siccome avevo la passione per le auto da corsa e a 19 anni avevo incominciato a correre nei rally, mi sono laureato in fretta perché non potessero rimproverarmi di trascurare gli studi».

Che automobile guidava?

«Ho iniziato nel 1975 con una Opel Ascona 1900, dopo due anni correvo già come professionista per la Opel Italia. Ho corso per la Fiat, per la Lancia e nel 1982 ho vinto il campionato italiano di Rally Internazionale, l'unica volta di una Ferrari su strada. Nella mia carriera ho fatto 135 corse con 22 vittorie e un titolo. A 28 anni ho smesso, non ho mai pensato che il mio futuro sarebbe stato quello di pilota. Quando lesse su Autosprint, che era la nostra bibbia, la notizia del ritiro, Enzo Ferrari mi chiamò da Maranello. Per lui era un'offesa che un suo pilota volesse lasciare e non accettava obiezioni. Se avessi seguito i consigli di mia madre, forse sarei stato un bravo bancario ma non sarebbe nata la Ferrari, mi disse. Ma ogni anno mi ha mandato gli auguri».

La passione per le auto è rimasta?

«È rimasta, ho lasciato le corse senza nostalgia, continuo a guidare e a divertirmi. Dodici anni fa la Porche in Germania mi ha ingaggiato per correre la Transiberia Rally, 7700 chilometri da Mosca a Ulan Bator, nevi, ghiacci, di tutto. Ho corso con la Porche Cayenna e sono arrivato secondo assoluto. A 53 anni essere ingaggiato come pilota ufficiale non è stato proprio male».

Parliamo di suo padre

«È sempre stata una persona alla mano, preciso nelle indicazioni, ma poco invadente. In casa c'era un amico di famiglia, l'avvocato veneziano Gino De Roberto, amava la caccia e la pesca. Praticamente da quando avevo otto anni ho passato tutti i fine settimana con lui, è stato lui a insegnarmi a guidare, strano ma ho imparato da un veneziano! Ogni sabato arrivava con la sua Renault Dauphine e mi faceva fare il giro dietro la fabbrica chiusa. Lo accompagnavo, ma non sono diventato né un cacciatore né un pescatore. La passione per i motori era superiore a tutto. Con gli amici ci incontravamo in piazza Borsa e in macchina andavamo a correre sul Montello, allora con 10 mila lire facevi il pieno».

I cento anni dell'ingegnere?

«Doveva anche festeggiare con un vecchio amico che ha compiuto i 100 anni una settimana prima. Certo è un bel traguardo. Ieri un amico al quale ho girato la foto del compleanno, mi ha scritto: ricorda a tuo padre che se guarda il suo Codice Fiscale si accorgerà che è appena nato!».

Edoardo Pittalis

