L'INTERVISTAIl Natale padovano oltrepassa i confini cittadini, mettendo in campo un programma di iniziative ricco e sfavillante, dai mercatini enogastronomici e artigianali ai grandi eventi di piazza. «L'obiettivo - spiega l'assessore al commercio Antonio Bressa - è attrarre quanti più visitatori possibili nella nostra città nel periodo delle festività. Obiettivo che ha richiesto un investimento importante in termini economici e di risorse». Circa duecentomila euro sono stati spesi solo per addobbare a festa il centro storico e tutti i...