Il lavoro è frenetico. E c'è una data da rispettare. Sabato 13 giugno. Lei, insieme alla presidente, Maria Cristina Gribaudi, sarà lì all'ingresso di Palazzo Ducale per fare gli onori di casa al primo nuovo visitatore dell'era post-Covid-19 dei Musei civici di Venezia. Gabriella Belli, direttrice di una della maggiori collezioni del mondo (ben 11 in tutta la Serenissima, isole e Mestre) morde il freno. La pausa di questi mesi è stata dura, ma ora si vede la luce in fondo al tunnel.

Gabriella Belli, ora finalmente c'è una data. Si respira.

«Stiamo facendo di tutto. Riapriremo Palazzo Ducale e i musei delle isole (Vetro a Murano e Merletto a Burano), poi il Correr e a seguire le altre sedi. Sarà un percorso di rinascita realizzato con serenità, cautela e impegno».

In pratica?

«La parola più importante sarà flessibilità e ci consentirà di proporre un nuovo approccio per la visita, guardare alla fruibilità delle nostre collezioni in maniera diversa che nel passato. Quando diciamo apertura di Palazzo Ducale non pensiamo solo al più prestigioso museo veneziano, ma intendiamo dare un segno di vita. Ducale e Correr sono due grandi contenitori e quindi risulterà più facile adottare una nuova organizzazione di visita».

Come si entrerà nell'era del post-Coronavirus?

«Secondo una metodologia che stiamo approntando in questi giorni: percorsi precisi di visita a senso unico che escludano gli incroci e gli assembramenti, uso del termoscanner all'entrata, mascherine, distributori di gel igienizzante».

Non sarà stato facile organizzarsi

«Dobbiamo essere realisti. Non credo che in un primo momento giungano grandi masse di persone. Sarà necessario il controllo dei numeri. Crediamo di più nell'organizzazione. Che è un'altra parola importante»

Sarebbe a dire?

«Negli anni l'abbiamo sviluppata abbondantemente, e ora la fase della pandemia ci ha permesso di incentivare ancora di più la nostra struttura online. Adesso possiamo fare un altro salto di qualità: valorizzare la visita approfittando delle prenotazioni telematiche. In questo modo potremo garantire un accesso fluido e costante alle collezioni conoscendo puntualmente quanti visitatori potranno esserci nelle sale e quindi gestire tutto, anche in termini di sicurezza, in maniera immediata».

Quindi niente più code ai botteghini

«Quelle potranno ancora esserci, Intercetteranno il turismo di giornata, quello mordi & fuggi per intenderci, ma i visitatori, quelli che programmano la gita in città, si ritroveranno un sistema di prenotazioni efficace che consentirà loro di riservare una visita guidata; di indicare i percorsi preferiti; di acquistare i biglietti per tempo e addirittura di ordinare una bibita o uno snack alla Caffetteria. Tanti servizi nuovi in un unico bouquet di offerte. Ma c'è di più. In pratica si appronterà un nuovo sistema Museo che potrà andare anche al di là delle fruibilità classicamenfe intesa»

A cosa sta pensando?

«Chi non mi dice che a questi servizi museali non si possano aggiungere: un posto auto al garage in Piazzale Roma; la corsa del vaporetto e poi magari un buono pasto per i ristoranti, un taxi etc, etc?»

Avremo messo in pratica un accesso intelligente a Venezia. È un po' quello che tutti chiedevamo prima dell'era Covid 19...

«In qualche modo direi proprio di sì. Dopo il caos e la tragedia sarà senz'altro importante una nuova organizzazione secondo ingressi sicuri e regole certe».

E per tutta l'attività collaterale, ad esempio le conferenze dI storia dell'arte?

«Non vi è dubbio che le dirette online possano essere la soluzione migliore, ma chiariamoci: non tutto può essere sostituito dalla telematica. Il museo, al di là di ogni sperimentazione, è patrimonio di cose e di oggetti. È luogo di memoria e questa va valorizzata non solo online, ma va fruita e toccata. La bellezza dei nostri capolavori va ammirata sul posto. Nulla può essere paragonabile al guardare una vera opera d'arte».

Altrimenti i musei perderebbero la loro efficacia e il loro diritto di esistere.

«In queste settimane ci siamo confrontati con i colleghi di tanti musei del mondo, dal Metropolitan alla National Gallery, dalla Guggenheim al Louvre. E tutti abbiamo riconosciuto la centralità delle collezioni in senso stretto. Si può fare tutto online, garantire i servizi in smart working da remoto, ma il Museo è insostituibile. È una questione non solo di memoria da conservare, ma da far vivere giorno dopo giorno. Anche se non nascondo che in questo periodo di quarantena il nostro pubblico social è aumentato del 120 per cento».

Insomma è l'occasione per risorgere.

«Certamente. Il Museo per antonomasia è antico, perchè punta alla conservazione. E come tale ne è profondamente il custode, preserva la nostra memoria storica, la nostra civiltà».

Guardando al futuro?

«Un'organizzazione dalla A alla Z. In tutti i settori perchè tutti sono cambiati e si vedranno solo in prospettiva le novità che ci attendono. Perchè offriremo una garanzia complessiva di sicurezza e capacità anche solo intercettando, come crediamo, l'80 per cento dei nostri visitatori attraverso la teleprenotazione, mentre il rimanente 20 per cento, potrà facilmente essere guidato sul posto, all'ingresso».

Come ha vissuto questo periodo di quarantena?

«Come un momento di profonda riflessione. All'inizio ci siamo occupati come Musei Civici a risolvere molte questioni aperte dalla crisi soprattutto dal punto di vista amministrativo e del personale, poi personalmente l'ho usato per studiare e per costruire nuovi progetti».

Come ci riserva il futuro? Sarà difficile iniziare con le mostre.

«Innanzitutto puntiamo alla riapertura della collezione Fortuny nel palazzo omonimo e a rivedere aperto Ca' Pesaro entrambi chiusi fin dall'alluvione del novembre 2019. Per quel che riguarda il resto, la grande mostra di Carpaccio è slittata al luglio dell'anno prossimo mentre almeno una parte dell'esposizione dedicata agli ottant'anni di Fabrizio Plessi, quella sulla facciata dall'Ala Napoleonica, quindi ammirabile dall'esterno, aprirà il 2 settembre».

Venezia può guardare con un pizzico di fiducia al futuro, quindi.

«Senz'altro. Non solo dal punto di vista di una conservazione più attenta dei propri beni, ma può guardare con slancio alla residenza sia per giovani coppie, sia per gli studenti tenuto conto che abbiamo due università tra Iuav e Ca' Foscari vere e proprie eccellenze. E così ci sarà una possibilità in più per far progredire quell'industria culturale cittadina che ha fame di spazi, di luoghi ed è ricca di idee, e che ha solo bisogno di trovare il terreno giusto, quello più fertile, per svilupparsi tra Venezia e Mestre. Possiamo tentare? Io credo di sì».

