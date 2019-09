CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAIl grande successo di Alberto Barbera, in questa settantaseiesima edizione della Mostra del cinema di Venezia, è stato portare in concorso Roman Polanski. E, con il Leone d'argento al suo J'Accuse, in un certo senso riabilitare il regista che da quarant'anni fa parlare per una condanna, non espiata, per violenza sessuale nei confronti di una tredicenne. Un caso che ha animato l'apertura di Venezia76, con la presidente della giuria Lucrecia Martel che aveva detto: «Non applaudirò Roman Polanski». Poi, però, la sua giuria gli ha...