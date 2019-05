CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAIl Giro d'Italia numero 102 è appena partito. Lui di Giri ne ha corsi 11 quasi di fila, solo la sfortuna più nera gli ha impedito di vincerne uno. Per almeno cinque anni, dal 1960 al 1965, è stato tra i più forti al mondo: al Giro, al Tour de France, al mondiale. E gli avversari si chiamavano Anquetil, Gaul, Van Looy, Nencini. È rimasto nel mito per la bravura in montagna, anche con la neve e nella bufera. Ma pure per la sfortuna. E forse anche per quel nome unico, di quelli che sembrano fatti apposta per i campioni e fai...