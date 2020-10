L'INTERVISTA

Il giorno in cui Vo' uscì dalla zona rossa, un camion con rimorchio entrò nel paese dei Colli Euganei scortato da una pattuglia della Stradale. Portava un pacco per ogni famiglia, dentro c'erano bottiglie di vino e salumi della Valpolicella. Ogni casa ricevette la confezione, 1500 famiglie direttamente indicate dal sindaco Martini, 1500 pacchi consegnati. Soltanto dopo mesi si è saputo che a spedire i vini era stata la Casa Vinicola Sartori di Negrar e gli insaccati il Vigneto dei Salumi di Walter Ceradini sempre a Negrar. Scrivere l'indirizzo era stato facile, Vo' è il comune italiano col nome più corto, per il primato se la vede con Ne in Liguria e con Re che non poteva essere che in Piemonte.

Andrea Sartori, 61 anni, veronese, sfoglia centinaia di messaggi arrivati dal paese euganeo. «Gli abitanti erano isolati dal mondo, mi ha coinvolto il grande amico Walter, mi ha detto perché non mandiamo io i salumi e tu il vino a tutti gli abitanti, senza dire niente a nessuno».

I Sartori producono vini dal 1898, tutti quelli tipici della provincia veronese: dal Bardolino al Soave, al Valpolicella, al Ripasso. Soprattutto Amarone. Un fatturato di 52 milioni di euro l'anno, 18 milioni di bottiglie vendute. Tre bottiglie su quattro vanno all'estero, Germania, Inghilterra e America del Nord. Da vent'anni, dopo l'accordo con gli 800 soci della cooperativa della Cantina di Corognola, possono contare su tremila ettari coltivati. Si lavorano 200 mila quintali di uva. La sede è a Santa Maria di Negrar, in piena Valpolicella, nella Villa Maria, settecentesca, che Pietro il fondatore dell'azienda aveva acquistato da una famiglia nobile veronese.

I Sartori sono sponsor della squadra di calcio dell'Hellas Verona e da decenni partner dell'Ente Lirico di Verona: «L'Arena ci prova con coraggio anche se manca l'80% delle presenze estere: sono stato alla prima, una cosa bellissima, ma si devono fare i conti con 2000 biglietti anziché 10 mila!».

La storia dei Sartori incomincia con Pietro?

«Pietro a fine Ottocento aveva a Verona un ristorante con la stazione di posta, attaccato alle famose cartiere Fedrigoni, per questo si chiamava Cartiera. A quel tempo ha comprato la villa col parco, i vigneti e la cantina. Ma è stato con l'arrivo di nonno Regolo, nato nel 1898, che la famiglia ha deciso di puntare più sul vino che sul ristorante, è stato lui a dare impulso all'azienda specie negli Anni Venti e Trenta del secolo scorso. Durante la Seconda guerra mondiale, dopo l'8 settembre, la villa fu confiscata dai tedeschi che la trasformarono in fabbrica d'armi e fecero saltare i macchinari con gravi danni. Regolo è morto nel 1952 e l'azienda è ricaduta sui figli, Pier Umberto e Franco che avevano 22 e 19 anni. Sono stati loro a dare una struttura moderna e ci hanno passato la mano alla fine degli anni 90, quando siamo subentrati io, mio fratello Luca e mio cugino Paolo».

La vostra è la quarta generazione e si affaccia nel Duemila

«Sono cresciuto qui, questa era non solo l'azienda, ma la casa di tutti noi, della nonna. È stata un'infanzia molto bella, un parco dove giocavo come un matto e invitavo tutti gli amici che volevo. Per un bambino era un paradiso, la Valpolicella era diversa, negli anni è stata cementificata e ha perso molto del suo fascino. L'azienda esportava e intratteneva rapporti con personaggi inglesi, tedeschi, giapponesi e li trovavi in giro per casa. Gli stranieri catapultavano me adolescente nel mondo del vino, qualcosa che a me era sconosciuto ed era affascinante. Me la cavavo con l'inglese proprio perché volevo a ogni costo parlare con queste persone. A volte arrivavano gli americani vestiti con certi abiti bizzarri e venivano clienti tedeschi con macchinoni che quasi non passavano dal cancello. Un inglese si presentò con una Rolls Royce e, naturalmente, con autista. Sembrava di vivere dentro un film».

Che tipo era suo padre Pier Umberto?

«Dicono che c'è una vena di follia nella nostra famiglia che, però, salta una generazione. Ho conosciuto il bisnonno Pietro che è morto molto vecchio nel 1964, era un originale, il suo carattere è saltato dritto a mio padre che era generoso, stava bene con la gente. Quella follia buona ora è passata a mio figlio Giacomo di 28 anni, ha molti aspetti che mi ricordano papà. Lui aveva un carattere esplosivo, bisognava stargli alla larga se gli saltavano i cinque minuti. Non parlava le lingue, però negli affari aveva una forza comunicativa che passava la barriera linguistica. Era un padre non molto presente, spesso in viaggio».

Come è stato il suo ingresso in azienda?

«Studiavo Economia all'università di Verona, a 23 anni mio padre mi ha mandato a perfezionare l'inglese in America e sono andato a vivere presso una coppia di amici americani che non avevano figli e la loro è stata per me la seconda casa. Lo chiamavo il mio papà americano, si chiamava Frank Gentile ed era di origine pugliese, non sapeva una parola di italiano. È morto da poco. Abitava a Long Island a un'ora da New York. Quando sono rientrato in azienda si sono accorti che era il momento di forze nuove, praticamente sono stato acciuffato, io volevo restare in America. Mia moglie Paola che per un quarto è napoletana, per un quarto romana, ed è figlia di una madre mezzo austriaca e mezzo slovacca, quando si adira mi dice: Dovevi stare in America. Quando papà e lo zio si sono sfilati, avevano costruito il passaggio senza rimpianti. Siamo subentrati e come prima cosa abbiamo stretto il patto con la Cantina che ha portato soci, ettari e uva. Io sono diventato presidente e di fatto ho preso in mano l'azienda che è piano piano cresciuta: in vent'anni abbiamo triplicato il fatturato».

È stato un processo impegnativo?

«Oggi siamo una delle aziende storiche di Verona che è ancora di una famiglia, mio figlio rappresenta la quinta generazione. Sono stato presidente del Consorzio Valpolicella, un'esperienza difficile perché devi coniugare le esigenze di aziende diverse anche culturalmente. Mi ero fatto le ossa per sei anni come presidente dell'Unione Italiana Vini, dove ho lavorato bene, i problemi venivano quando dovevi metterti in relazione continua con le istituzioni che in Italia cambiano rapidamente: in sei anni ho visto quattro ministri dell'Agricoltura, parlavi con uno e la volta dopo era sparito».

E adesso cosa succede?

«Difficile rispondere, perché il mondo è chiuso, non si è mai vista una crisi così. La nostra fortuna è che abbiamo molta distribuzione con ipermercati, supermercati, enoteche, tutti punti vendita che non hanno mai chiuso. C'è, invece, grande sofferenza nella ristorazione. Speriamo che la pandemia non porti ad altre chiusure e soprattutto non blocchi l'ultimo trimestre dell'anno che per noi è il più favorevole col fatturato di Natale. L'Italia è forse il paese che si è comportato meglio, speriamo non rovini tutto. Le aziende devono sapere cosa fare, devono avere dal Governo le risposte su come comportarsi nel futuro immediato, altrimenti l'economia a quel punto si ferma. Senza contare che le città d'arte oggi sono quelle che stanno battendo in testa, basta un giro per Verona e viene la depressione».

Mancherà il Vinitaly?

«Non si è fatto, anche se si cerca di rimediare a novembre con qualcosa che è una specie di degustazione aperta a 600 aziende contro le 4500 abituali e non si sa con quali logiche per l'afflusso dei visitatori. Più che un evento fieristico, sarà un evento di pubbliche relazioni. Aspettiamo con ansia il 2021 col Vinitaly».

Edoardo Pittalis

