L'INTERVISTA«I Greci hanno inventato l'idea che l'essere finisca nel niente, sprofondando per sempre l'Occidente nel dolore. Il poeta dell'Orestea, intravedendo le derive di questa aurora buia, è il primo nella nostra storia a dire no, un no assoluto, a questo dolore». Prende le mosse da questa visione da Eschilo il progetto che la compagnia trevigiana Anagoor quest'anno insignita del Leone d'Argento - presenterà in prima assoluta il 20 luglio in apertura della Biennale Teatro. L'Orestea tradotta e riscritta da Simone Derai e Patrizia...