CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAHa un solo disco all'attivo, Eterno agosto uscito nel 2015, ma da allora non ha sbagliato un singolo. È un cecchino del pop, stabilmente in vetta alle classifiche: tre anni fa con El mismo Sol, nel 2016 con Sofia, nel 2017 con Yo contigo, tú conmigo, e ora è onnipresente con La cintura, certificato doppio platino, 106 milioni di ascolti in streaming. A soli 27 anni Alvaro Soler, faccia da bravo ragazzo, nato a Barcellona ma cresciuto fra Giappone, Spagna e Germania, anima latina che non sa ballare bene ed evita ogni machismo,...