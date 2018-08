CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAHa studiato da mimo ad Amsterdam, è stato performer, coreografo e regista, ma dal 2000 lavora in proprio creando opere considerate physical visual theatre. Lo svedese Jakop Ahlbom arriva per la prima volta in Italia alla Biennale Teatro con due lavori in cui convergono mimo, danza, musica e illusionismo, senza dialoghi. A Venezia porta Horror (3 agosto, alle 21.45, alle Tese), che rende omaggio ai classici hollywoodiani del genere con humour nero e qualche topos della paura (oggetti semoventi, pianti di bimbi), e poi la physical...