CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAGli avevano fatto credere che dalla Cima Grande di Lavaredo si vedeva Venezia e lui a 12 anni è scappato di casa per scalare le Tre Cime. «Io non sapevo che ero uno scherzo e un giorno, rischiando la pelle, sono salito fino alla Cima Grande. Venezia non si vedeva, ma la sensazione che ho provato è stata talmente forte che da allora non ho potuto fare a meno di arrampicare». Gianni Pais Becher, 70 anni, di Auronzo, è la più famosa guida delle Dolomiti, scalatore, esploratore, studioso di etnologia, autore di decine di libri....