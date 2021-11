Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTA«Giulio Regeni non è morto, Giulio è vivo. Le sue sofferenze, la sua morte, sono quelle di un difensore dei diritti umani. Questi diritti sono stati feriti, ma anche grazie a Giulio hanno una forza intrinseca di resistenza, non possono morire. Questa è una brutta storia, ci vorrebbero scelte più appropriate da parte del nostro Governo nei confronti dell'Egitto». A Giulio Regeni l'Università di Padova ha dedicato l'apertura...