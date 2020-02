L'INTERVISTA

Giampaolo Rossi, membro del Cda Rai, area Fratelli d'Italia, non le sembra che siamo alle solite polemiche come sempre a Sanremo e che invece bisognerebbe cambiare spartito?

«Assolutamente, sì. Le polemiche sulla presenza di Junior Cally o di Rula Jebreal evidenziano il vero problema. E cioè che la Rai non ha il controllo editoriale del festival, avendolo affidato a direttori artistici esterni».

Sta dicendo che Sanremo va fatto in house?

«Credo che il problema quest'anno con Amadeus e Presta sia lo stesso dello scorso anno con Baglioni e Salsano. Stesse scelte discutibili e stesse polemiche. E' giunto il momento di riportare nelle mani di un manager Rai la direzione del festival. Così l'azienda può ricostruire un rapporto di sana collaborazione con il mondo della musica».

Lei ha votato a favore del budget presentato dall'ad, pur essendo vicino a un partito d'opposizione.

«Il voto sul budget non è politico ma tecnico. Io ho votato in coerenza con il Piano industriale approvato mesi fa».

Che cosa ha detto Gualtieri a Salini quando lo ha convocato: o aiuti il Pd o vai via?

«Spero che gli abbia detto: aiuta la Rai! Posso supporre e augurarmi che il ministro abbia supportato l'ad ad andare avanti con il Piano industriale che è la vera sfida della Rai».

Il 21 in Cda ci saranno le nomine nei tiggì. Il Pd vuole più potere e la Lega non vuole perdere quello che?

«Il fatto che il Pd accusi Salini di fare una Rai sovranista e e la Lega lo accusi di fare una Rai di sinistra è lo specchio dell'attuale schizofrenia della politica. In questo quadro, un membro del Cda deve portare avanti il Piano industriale votato dalla maggioranza in consiglio e legittimato dall'azionista e dalla Commissione di Vigilanza».

La Lega la accusa di stare dalla parte di Salini. Come prende questi attacchi?

«Trovo abbastanza curioso che dei commissari di Vigilanza attacchino un consigliere Rai perché non vota come vorrebbero loro. Esiste un principio di autonomia del Cda, che va rispettato».

Ma davvero anche il Tg2 potrebbe finire nella girandola del cambio dei direttori?

«Il direttore Sangiuliano con la sua redazione sta garantendo più informazione, più approfondimenti culturali e una sensibilità che spesso non trova spazio nel mainstream. Mi sembra che in questi giorni, nei confronti del Tg2, ci sia un clima più d'intimidazione. Forse per distogliere l'attenzione da altro».

Il 21, giorno delle nomine, il Pd riuscirà ad avere più spazio sennò Salini salta?

«A volte restiamo prigionieri di narrazioni della realtà che non sono la realtà. Secondo i dati dell'Osservatorio di Pavia e dell'Agcom, il Pd è il partito più rappresentato nei tiggì nazionali. E nell'ultimo trimestre, la somma di presenze del governo e dei partiti della maggioranza sfiora il 70 per cento. Il tema del riequilibrio dell'informazione a favore della sinistra in Rai è la fake news di questi giorni».

