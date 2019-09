CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAFrancesco Pecoraro, 74 anni, romano, architetto, scrittore, poeta. Ha esordito a 62 anni con Dove credi di andare. È in corsa per il Campiello con Lo stradone(Ponte delle Grazie, 446 pagine, 18 euro). Il suo libro non si presta a venire riassunto, qualcuno ha parlato più di saggio che di romanzo.«Forse non è il caso qui di affrontare la questione della definizione di un libro in base alla quantità di narrativa o di saggistica che vi sono contenute. Nello Stradone mi interessava raccontare i pensieri e le valutazioni - e se...