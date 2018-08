CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAFrancesco Motta sta per prepararsi per andare sull'European Stage del Sziget Festival di Budapest, uno dei più grandi festival musicali europei, dove ha poi suonato lunedì da vera rockstar di fronte a un pubblico assolutamente dignitosissimo, considerando il fatto che mentre suona lui, sugli altri palchi ci sono star internazionali. Insomma un successo. Non a caso è stato l'unico italiano a esibirsi in un luogo così grande: gli altri artisti del nostro Paese, tutti giovani e talentuosi, da Joan Thiele a Gio Evan, hanno suonato...