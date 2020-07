L'INTERVISTA

Fissare in un album la musica di un momento della vita, quella realizzata con musicisti divenuti anche compagni di viaggio, in luoghi che hanno lasciato un segno. State of the art per il noto trombettista italiano Fabrizio Bosso è uno screenshot di due anni di tour in tutto il mondo con i musicisti del suo quartetto: Julian Oliver Mazzariello (piano), Jacopo Ferrazza (contrabbasso) e Nicola Angelucci (batteria). Un album, ma anche un progetto che continua ancora oggi. «E' la musica che sento di esprimere in questo momento e che i musicisti con cui lavoro mi permettono di fare al meglio» spiega Bosso protagonista del concerto che giovedì alle 21.15 chiude il Castelfranco Jazz Festival, organizzato dal conservatorio Steffani, al Parco Sant'Artemio di Treviso (prenotazione obbligatoria, estate2020@steffani.it o 338.7588404). Il gruppo interpreterà brani originali e standard tratti da State of the Art, ma anche nuove composizioni che entreranno a far parte del nuovo album in uscita in autunno.

State of the art è frutto di due anni di concerti nel mondo. Che impatto ha avuto sulla sua musica l'esibirsi dal vivo in paesi così diversi?

«Il fatto di girare il mondo e trovare pubblici diversi ha sicuramente influenza sulla musica che eseguiamo. Nel cd abbiamo deciso di inserire brani live proprio per far capire le emozioni di quel momento. A Tokyo, ad esempio, c'è un grande rispetto per tutte le forme d'arte. Non si dà più importanza ad un musicista solo perché è un'icona del pop o del rock. Dopo il concerto mi è capitato di autografare dei dischi che avevo dimenticato di aver composto. Viaggi di questo tipo offrono molti input. Del resto il jazz è musica creativa e ha bisogno di stimoli continui».

Stimoli che immagino siano mancati in questi mesi di isolamento, senza viaggi.

«Per me è stato un trauma, mi è cambiata la vita, come quella di tutti, all'improvviso. Sono anni che non restavo a casa per più di 3 o 4 giorni di fila. Avrei dato qualsiasi cosa anche solo per salire su un treno. Ora che ho ripreso i live e ho tante date fino a fine agosto, devo dire che sono grato di quello che ho ».

Anche il nuovo album è nato durante il lockdown?

«Dovevamo registrare l'album a maggio, ma è saltato tutto. A giugno ci siamo riuniti per delle prove e un concerto in streaming. Mentre provavamo abbiamo deciso di registrare. In cinque ore abbiamo registrato dieci brani. Era tanta la voglia di suonare e stare insieme, che l'album è uscito in modo del tutto spontaneo e immediato».

Com'è il suono di questi nuovi brani?

«Un suono di gruppo. Mi interessa riprodurre il feeling perfetto che abbiamo sul palco. In quattro si arriva in maniera più forte al pubblico».

Titolo dell'album?

«Non è ancora deciso, ma questo non ci impedirà di proporre giovedì questi nuovi brani dal vivo e di condividerli con il nostro pubblico».

Sara De Vido

