L'INTERVISTAÈ uscito in occasione di Lucca Comics Vlad, il tempo del sacrificio, terzo capitolo della saga dedicata da Matteo Strukul dedicato alla figura storica di Vlad III, il voivoda di Valacchia e Transilvania entrato nel mito come Dracula. Una saga a fumetti disegnata da Andrea Mutti, autore con esperienze in Bonelli ora attivo soprattutto nel mercato statunitense, e colorato da Vladimir Popov, in cui Strukul resta nel suo genere preferito, il romanzo storico avventuroso, pur cambiando linguaggio: «Fare questo fumetto è stata...