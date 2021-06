Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAÈ un'Emma Marrone emozionata come al primo giorno di scuola quella che è salita ieri sera sul palco dell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Quella lignanese era la data zero del Fortuna Live 2021, la tournee che porterà la cantante su alcuni dei palchi più prestigiosi d'Italia per 12 date da qui a fine luglio per incontrare nuovamente il suo pubblico e celebrare insieme i suoi primi 10 anni di carriera, ripercorrendo i...