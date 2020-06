L'INTERVISTA

È stata Soprintendente ai Beni culturali e artistici a Venezia. Amata e criticata. L'hanno soprannominata la lady di ferro per i suoi no, ma anche per alcune intuizioni che si sono rivelate vincenti come le sponsorizzazioni per il restauro e la conservazione dei beni culturali. E non solo. Basti ricordare gli interventi di architettura alle Gallerie dell'Accademia, alla Punta della Dogana, alla Fondazione Vedova e al Fondaco dei Tedeschi. Dopo anni come dirigente del ministero, lei Renata Codello, ha scelto la Fondazione Cini per andare a ricoprire il ruolo di dirigente degli Affari istituzionali. E dall'antico Monastero di San Giorgio ha cercato di governare l'emergenza. Non è stato facile soprattutto per un ente che gestisce non solo un patrimonio ma anche un territorio come quello di un'isola. «Intanto direi subito che non siamo stati condizionati solo dal Covid-19 - dice -, ma l'epidemia ha solo messo in rilievo problemi che avevamo già. Acqua alta, pandemia, crollo dell'economia, tutti fenomeni diversi, ma profondamente concatenati alla sopravvivenza fisica di Venezia. Tutto ciò ci ha fatto solo capire come sia indispensabile rivedere il nostro rapporto con questa città».

Lo stanno dicendo un po' tutti...

«Però bisogna avere un'idea di città, che finora non ho visto. Venezia, ma potrebbe valere per ogni luogo d'arte, non può essere solo ed esclusivamente un contenitore capace di ospitare tante persone; ma deve saper cogliere le sfide. E una di queste è la cultura, che non è solo un'opzione. Ma è l' Opzione con la maiuscola».

L'impressione, però, è opposta guardandosi intorno.

«Ed è per questo che dico che è indispensabile ripensare il nostro legame con Venezia. Per farlo, come principio base io sceglierei il criterio della resilienza. Ed è con essa che possiamo guidare le nostre azioni. Governare con il senso della sostenibilità, perchè Venezia è e può essere in grado di offrire una economia circolare, armonica, fatta di contenimento di costi e di lotta alla dispersione di energie. Occorre recuperare quell'elogio della lentezza che, in tempo di pandemia, ha dimostrato le straordinarie caratteristiche della città».

Poca gente nelle calli, zona di grande bellezza riconsegnate ai loro cittadini. Un ridisegno dell'atmosfera urbana.

«E non solo. Perchè la cultura non è solo il nostro tempo libero. È una produzione nobilissima. E può essere una grande lezioni per tutti».

In che modo?

«Ecco un esempio. Alla presentazione di un qualche evento culturale alla Cini posso avere 30-40 persone; con lo streaming invece in queste settimane ne ho raggiunte 170-200. Un successo. Così ho approfittato della tecnologia per allargare il mio pubblico. E con questo offro nuovi spunti di divulgazione storico-culturale e coinvolgo più gente».

E quindi?

«Posso scegliere di lavorare a monte. Ci potremo permettere di preparare le persone che vogliono venire a visitare la città rendendo unica la loro esperienza».

Insomma, raccontiamo la cultura della città e allo stesso tempo offriamo gli strumenti per rispettarla, giusto?

«Anche. Ma Venezia è già di per se stessa modello di distanziamento sociale. Porta con sè un messaggio straordinario: siamo una realtà locale efficace e di forte resilienza capace di dialogare su un grande scenario internazionale».

Ma non c'è il rischio che questo messaggio sia fin troppo utopistico?

«Per nulla. Se valorizziamo l'aspetto esperienziale direi proprio di no. Anzi. Guardi tutti quelli che, appena finito il periodo di clausura per la quarantena, si sono riversati su Venezia. Tutta gente che rinnovava la propria esperienza personale con la città. Come se fosse un momento di massima riappropriazione».

Ah beh certo

«E così è stato. La gente è venuta, ha rispettato le regole, ha goduto del fascino della città, l'ha fatta propria e ha rinnovato la sua esperienza. E su questo i giovani mi pare che abbiano risposto in maniera ancora più importante».

Però c'è anche l'altro fronte, quello economico. E qui sono dolori.

«Diciamocelo francamente le istituzioni culturali non hanno beneficiato in nulla in questa fase di post-Covid. Invece dovevano e devono essere aiutate. E non lo è stato. La considerazione che andava fatta perchè decisiva é: la cultura deve e può essere azione economica. Ci siamo preoccupati che possano riaprire i negozi; che i bar potessero avere più plateatico, ma non ci siamo minimamente interessati allo stato di salute delle fondazioni culturali, del mondo della musica, dei teatri. Per fortuna se l'Europa ha deciso di aiutarci, lo ha fatto non solo perchè siamo un grande Paese, ma perchè siamo un enorme giacimento culturale. Un grande polo di attrazione».

Ma lei come vede il nostro futuro?

«Lo sintetizzo con una parola: sobrietà. Sobrietà nell'allestimento delle mostre; sobrietà nella riduzione dei costi, sobrietà nell'uso dei materiali; sobrietà nella dialettica. Senza alcuna vergogna. Concentriamoci di più sui messaggi che vogliamo dare, sulla pluridisciplinarietà degli argomenti e dello studio; nella creatività, nell'innovazione, nel rilancio del rapporto stretto con il territorio che ci circonda, con le ricchezze che esso produce. Osiamo nella ricerca. Insomma operiamo a km zero, si può dire?»

La scambieranno per una ambientalista

«Si tratta di una vera e propria rigenerazione che appartiene a tutti. E noi a Venezia, che non abbiamo il ritmo casa-auto-ufficio come a Milano, ma una città a portata di... piede, siamo dei privilegiati. E così tutti ne potremmo trarre giovamento, anche le imprese che operano nel turismo».

Sì, c'è sempre chi ne vuole approfittare

«Prendiamo il caso dei plateatici per i pubblici esercizi: non devono solo offrire un beneficio al singolo o a quell'impresa, ma è indispensabile che siano utili alla città, alla sua conservazione e tutela. Devono garantire il massimo al beneficio pubblico e non favorire qualcuno».

È solo una faccia della medaglia, però

«Certo. In una città resiliente come la nostra d'altro canto abbiamo assistito al libraio che consegna i libri a domicilio; a gruppi di ragazzi che fanno volontariato portando la spese o i medicinali ai più anziani chiusi in casa nel periodo massimo dell'epidemia. Sono tutte azioni svolte con sobrietà, con equilibrio e che fanno comunità».

Come è stata la sua quarantena?

«Ho lavorato tutto il tempo. Lo sforzo maggiore è stata la riprogrammazione delle attività della Fondazione per il prossimo semestre e il 2021. E in buona parte con il lavoro da remoto».

Le piace quello che chiamano smart working?

«Mi è sembrato di tornare ai tempi dell'università. Ha i suoi pregi e i suoi difetti. Da un lato rischia di far saltare l'armonia in casa: è fin troppo invadente nelle ore e negli spazi; dall'altro, uno si alza dalla sua postazione e butta l'occhio fuori dalla finestra. E trova spazi preziosi».

Paolo Navarro Dina

