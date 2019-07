CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAÈ il Monte Bianco dei consiglieri comunali. Il più alto d'Italia con i suoi 2 metri e 11 centimetri, forse anche il più alto di tutta la nostra storia. Oggi siede in Comune a Preganziol, gli hanno dovuto creare uno spazio speciale, davanti non ha nessuno, può allungare le gambe.Denis Marconato, trevigiano di 44 anni, un grande del basket nazionale, quattro scudetti (3 Benetton, 1 Siena), 195 presenze in azzurro, una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004, un oro, un argento e un bronzo agli Europei tra il 1997 e il...