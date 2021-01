L'INTERVISTA

E fanno 200. Sono due secoli che i Luxardo distillano e vendono liquori. Nel settore, di aziende più vecchie c'è solo la Nardini di Bassano, quella della grappa. Per festeggiare è pronto un maraschino riserva speciale.

I Luxardo sono alla settima generazione, hanno incominciato a Zara col maraschino, hanno continuato a Torreglia sui Colli Euganei, uno dei pochi posti in Italia dove poteva essere coltivata quella qualità di ciliegie.

Oggi la Luxardo manda in giro per il mondo 8 milioni di bottiglie, cinquanta dipendenti, fattura 30 milioni di euro l'anno. Produce il classico maraschino nella bottiglia impagliata che si trova in ogni bar internazionale e i prodotti tipici italiani, dal limoncello all'aperitivo per lo spritz. Il 70% della produzione va all'estero, l'Italia è il secondo paese in assoluto, dopo gli Usa. Alla guida c'è Pietro Piero Luxardo, padovano, 68 anni, per assumere la presidenza ha lasciato l'Università di Padova dove ha insegnato letteratura italiana contemporanea.

Quella dei Luxardo è una storia che attraversa duecento anni. Sa di impero austroungarico, di due guerre mondiali, di guerra civile, di foibe e di stragi, di sopravvivenza, esodo e rinascita. È una specie di miracolo all'italiana con sorrisi e drammi, emozioni forti, slogan come quello inventato da D'Annunzio che, nei giorni in cui Fiume era uno stato libero, ha battezzato sangue morlacco lo cherry dei Luxardo.

Come è iniziata la vostra storia?

«Girolamo Luxardo, esponente del ceto commerciale genovese, fu mandato a Zara dal re di Sardegna come console. Impianta un'attività legata alla pesca e al mare, però è intraprendente e vede che la moglie, Maria Canevari, prepara a casa con successo il rosolio maraschino, tradizione del posto. È un infuso in alcool di ciliegie acide, le marasche della Dalmazia, si fa zuccherando e aggiungendo essenza di rose per profumare. Per Giuliano è troppo dolce, così brevetta un suo procedimento di distillazione più adatto ai nuovi gusti dell'Ottocento. A Vienna ottiene dall'Imperatore il privilegio per produrre il maraschino col suo brevetto».

Chi continua la produzione?

«Girolamo ha tanti figli, erano quattro quando si è trasferito a Zara, ne arrivano altri otto! Ma non si è fermato, rimasto vedovo si è risposato con una veneziana, Luisa Amadio, dalla quale ha avuto altre tre figli. È morto a 82 anni. La storia del secondo matrimonio merita: la Amadio era stata scelta per il figlio Nicolò, così Girolamo va a Venezia per accogliere la futura nuora. Quando rientra e i figli lo attendono sul molo, Girolamo si avvicina a Nicolò: Ho pensato che tu hai una vita davanti, a me spetta poco e così me la sono sposata io. E gli batte la mano sulla spalla».

Cosa c'entra Gabriele D'Annunzio con la vostra storia?

«L'azienda si sviluppa e all'alba del Novecento è stata costruita la nuova fabbrica nell'area portuale, imponente, c'è ancora il palazzo della famiglia con gli uffici. È la più grossa distilleria dell'impero Austroungarico e dopo la Grande Guerra diventa italiana. È nel 1919 che entra D'Annunzio, durante l'impresa di Fiume aveva tra i suoi collaboratori più stretti Pietro Luxardo, il nonno, che faceva arrivare continui rifornimenti di liquori per la Taverna dell'Ornitorinco. È tutto raccontato nelle pagine di Giovanni Comisso, anche di quando il poeta leva il bicchierino e declama: Questo è l'unico sangue che io bevo, rosso come il sangue, lo chiamerei Sangue Morlacco. E commissionò l'etichetta al suo xilografo di fiducia».

È stato anche il momento di maggior fortuna dell'azienda

«Nel 1924 Zara diventa zona franca ed essendo i liquori a forte tassazione di accise sull'alcol, questo consente una formidabile espansione. L'azienda apre filiali dappertutto e il nonno manda i figli in giro per l'Europa, mio padre Giorgio, il più giovane, va a studiare a Ginevra. Nel 1938 è la più importante azienda liquoristica d'Italia, assieme alla Sarti di Bologna. Poi è arrivata la guerra e da queste parti è stata ancora più tragica, il nostro mondo è crollato. Dopo l'occupazione nazifascista e dopo l'8 Settembre 1943, a Zara sono arrivati i partigiani di Tito e tre membri della famiglia sono stati uccisi. Nicolò era rimasto con la moglie Bianca e il nonno Pietro. Sono stati eliminati perché erano italiani, a Nicolò hanno fatto un processo postumo un anno dopo che era stato ammazzato. Di Pietro si sa soltanto che è scomparso il 12 novembre 1944. Si è salvato Giorgio che era militare in Italia ed era stato richiamato perché conosceva molte lingue. E si è salvata anche una parte della famiglia, donne e ragazzini che erano riusciti a fuggire su una barca a vela e avevano risalito l'Adriatico viaggiando di notte e nascondendosi di giorno ai caccia inglesi. Tra loro c'erano la nonna e la zia e mio padre Nicolò che, poi, è stato condannato in contumacia a 10 anni di lavori forzati».

Come avete ricominciato?

«Mio padre aveva 18 anni, è stato lui con zio Giorgio nel 1947 a rifondare l'azienda, dopo aver comprato il terreno a Torreglia dalla ditta Pizziol, quella che faceva il liquore Cynar. Lo acquista cedendo in cambio il diritto alla licenza di produrre alcolici. Era il 10 febbraio 1947, Giorgio aveva scelto il giorno del Trattato di pace di Parigi, oggi quella data è il giorno del ricordo. Nel 1948 rientriamo in possesso dl ricettario: ce lo riporta Giuseppe Bianchi il capo operaio, arriva con la famiglia, si presenta col libro originale dell'Ottocento: Me lo ha dato suo fratello Pietro per consegnarlo a chi sarebbe rimasto. Bianchi è stato subito riassunto, alla sua morte i figli hanno avuto da noi una pensione. Abbiamo conservato il vecchio registro delle assunzioni, gente del posto, era la prima generazione che dalla campagna si trasferiva in un'industria. C'era anche Bepi Legnaro il custode che abbiamo ereditato con la campagna».

È stato difficile ripartire in quell'Italia della ricostruzione?

«La prima cosa importante era piantare le marasche, ci ha aiutato un professore dell'Università di Firenze: i Colli Euganei erano la zona più adatti, ma per il raccolto ci volevano anni. Non essendoci una tradizione ci siamo appoggiati alla Coldiretti che invitava i suoi agricoltori a piantare gli alberi, poi si è allargata la coltivazione ai Colli Berici. Nel frattempo abbiamo prodotto gli altri liquori, il nome tirava sempre.

Come si trova un letterato al comando di una fabbrica di liquori?

«Resto un letterato che fino a dieci anni fa insegnava letteratura italiana contemporanea. Adesso sono ancora presidente del comitato di gestione del Premio Campiello. Rappresento la sesta generazione, con mio fratello e i cugini, Ma è già in azienda la settima con Gaia e Nicolò, figli di Guido. Sembra tutto scontato, ma ogni cosa ha una storia precisa. Prenda le etichette: all'inizio venivano firmate a mano da Girolamo per evitare le contraffazioni Quando è incominciata la produzione il vetro era giallino e non verde e la capsula dorata e impagliata. Dalla seconda metà dell'Ottocento bisognava fare pubblicità in Italia, così la bottiglia è diventata verde, la capsula rossa e l'etichetta banca. Insomma, il tricolore. In fondo, spunti per giustificare un letterato in azienda non mancano. Ho respirato da bambino l'aria di questa fabbrica, ci giocavo nel giardino, i miei primi viaggi avventurosi li facevo con Bepi il custode che aveva una Vespa e mi portava in paese per andare alle Poste. Mi sembrava di andare lontanissimo, provavo una felicità che non ho dimenticato».

Edoardo Pittalis

