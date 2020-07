L'INTERVISTA

Difficile sfuggire alla seduzione di quella Venezia cupa e oscura che sembra inghiottire Donald Sutherland e Julie Christie in Don't look now. A Venezia ... un dicembre rosso shocking: per Luca Guadagnino «fu una rivelazione folgorante che mi ha fatto scoprire un regista fuori dai canoni» come Nicolas Roeg. E non è un caso, allora, che sia proprio l'autore del perturbante Suspiria e dell'applauditissimo Chiamami col tuo nome - 4 candidature agli Oscar e statuetta per la miglior sceneggiatura non originale - ad inaugurare stasera alle 21, nell'Arena Giardini della Biennale, la nuova rassegna Classici fuori Mostra. Per il regista palermitano, al lavoro sul remake di Scarface e ad ottobre sul piccolo schermo con la sua prima serie tv We are who we are, il thriller veneziano di Roeg è stato un colpo al cuore.

Cos'ha di così speciale?

«Ho sempre avuto una grande passione per Nicholas Roeg, l'ho scoperto da adolescente proprio con questo film. Un regista che ha perseguito la sua personale ricerca artistica. In questo senso, per me, ha significato rendermi conto che è possibile declinare al cinema la propria visione e anche suscitare emozioni».

Che cosa ha provato, da ragazzino?

«La sensazione di stare in mezzo alla crisi dei due protagonisti: questo mi ha fatto pensare a come un film può essere molto adulto intrattenendo al tempo stesso lo spettatore con una potenza sensoriale straordinaria».

E un adolescente di adesso come lo potrebbe vedere?

«Se un giovane di 15 anni ha il desiderio di cinema, lo vedrà con la sete di chi vuole abbeverarsi a una fonte di conoscenza. Gli altri possono a loro volta immergersi e lasciarsi andare».

Come mai l'horror piace molto ai registi?

«A mio avviso il cinema horror offre i suoi esiti migliori quando un autore si avvicina al genere con la consapevolezza intellettuale di voler entrare nelle pulsioni dell'inconscio. Con l'horror si può eviscerare quello che ci agita, il turbamento che ci scuote, quello che Freud chiama il perturbante. Quando facciamo un incubo cerchiamo di rasserenarci dai turbamenti che non siamo in grado di affrontare durante il giorno. E il cinema è in grado di farci passare attraverso questi smarrimenti».

Parlando anche del nostro presente anche?

«Ogni film parla allo spettatore in modo diverso. Don't look now narra i sentimenti del momento rispetto al suo presente. È un film potente anche oggi. Sarà interessante vedere la reazione del pubblico».

Anche perché il film è stato ambientato a Venezia.

«È puro elemento di cinema, la proiezione nella proiezione, rispecchiarsi nello specchio. E la proiezione di stasera rafforza il potere seduttivo di questo oggetto perturbante che è Nicholas Roeg. Che dentro Venezia cerca le risonanze oscure della sua storia. Una città di morte. D'altro canto, gli esiti migliori della Venezia cinematografica sono i film che parlano dell'ombra, della sua dimensione di oscurità mortifera».

Girerebbe mai un film a Venezia?

«L'ho fatto a Chioggia, la serie tv We are who we are è ambientata lì. Un posto meraviglioso. Una bellissima città di porto. Amo le dimensioni modeste, amo la bellissima modestia di Chioggia».

Com'è nata la sua passione per l'horror?

«Passione per il cinema l'ho avuta da sempre, e quindi sin da piccolo ho cominciato a guardare i film horror. Molti bambini ed adolescenti amano il genere perché permette loro di connettersi con l'inconscio».

A lei cosa fa paura?

«Il tradimento».

Come sceglie i progetti?

«Mi ritrovo a fare le cose come se le cose che faccio scelgano me: poi ovviamente cerco di aderire ad esse in maniera profonda.

Cioè?

«Vuol dire comprendere in profondità il film che si sta facendo, i personaggi che si raccontano, il punto di vista sulla storia sia unico e potenzialmente parli a chi guarderà film».

Il momento più bello? Il primo ciak? La fine? La proiezione?

«Non so se ci sia del bello, è un lavoro duro, difficile, complicato che ha un costante bisogno di attenzione. Faticoso. Forse il molto momento più bello è ricordare i momenti che non hai saputo cogliere mentre avvenivano, a quel punto diventano belli. Nella memoria».

Ad esempio?

«Per esempio una malinconia, perché ti manca la cittadina in cui giravi o il desiderio di tornare in un luogo dove hai girato che ti riporta a quella scena».

Lei è anche un appassionato di cucina.

«Vero. Mi piace il cibo, mi piace mangiare bene e cucinare».

Cosa?

«Quello che passa il mercato, una regola importante imparata da Paul Bocuse la mia bibbia gastronomica. Le cose del giorno. Una grande sfida».

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA