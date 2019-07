CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«Di sangue sono della pianura, ma di aria sono di montagna». Così le sue canzoni sanno di cielo e di terra, soprattutto sanno di musica popolare. Per la cultura delle cime ha avuto come maestro Gianni Secco conoscitore delle tradizioni; per quella della laguna il cantautore veneziano Gualtiero Bertelli studioso di musica popolare.«Il nostro blues sono i cori alpini», dice la trevigiana Erica Boschiero, 36 anni, nata a Pieve di Cadore. Spiega: «Ogni regione ha una sua musica tradizionale, i nostri canti alpini provengono da...