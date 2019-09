L'intervista Daniel Roseberry

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Daniel Roseberry è un melting pot, proprio come New York, la città dalla quale proviene, anche se la sua nascita è avvenuta in Texas 33 anni fa. Se il nome del nuovo direttore creativo di Schiaparelli, che ha presentato a luglio la sua prima collezione haute couture a Parigi, è poco noto è anche per la sua apparentemente spontanea capacità di confondere le acque.Quando, spiazzando molti, si è presentato sulla passerella poco prima dell'inizio della sfilata e si è seduto al suo tavolo da lavoro, in tanti si sono chiesti se fosse...