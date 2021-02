L'INTERVISTA

Da bambino sognava di fare il calciatore, una volta ha anche sostenuto un provino per l'Inter e l'osservatore era Peppino Meazza, il più grande giocatore italiano di prima della guerra. Lui era un'ala destra veloce e col vizio del dribbling, se aveva la palla scartava tutti e tutto, anche i fili d'erba, tanto che a San Donà di Piave lo chiamavano Scartoerba. Ha giocato in serie D, ha lasciato dopo aver riportato i sandonatesi in quella che allora era la Quarta Serie.

Oggi Gabriele Geretto, 72 anni, è al vertice di una struttura sanitaria con 10 mila ricoveri l'anno, 500 dipendenti, al primo posto nel Veneto per interventi all'anca e al ginocchio, al quarto in Italia. La Casa di cura Giovanni XXIII di Monastier, nel Trevigiano, è la capofila di un gruppo che comprende anche un Centro servizi per anziani con 170 posti letto, un asilo e tre alberghi tra Monastier, Marcon e Campalto. Solo la casa di cura fattura 51 milioni di euro. «Ospedale e casa di riposo totalmente Covid free», precisa. Due figli, Michela e Matteo, che lavorano in azienda.

Tutto è incominciato negli Anni Sessanta a San Donà?

«C'era solo l'oratorio e tutti i calciatori del Sandonatese sono passati dal campetto dei Salesiani, gente che ha giocato in serie A e B, che ha vinto scudetti e vestito la maglia azzurra: Bedin, Cereser, Salvori, Canella, Ferrari, Maschietto. Sotto il portico imparavi a palleggiare contro il muro e il pallone era di cuoio duro chiuso con un laccio. La nostra era una famiglia molto modesta, papà era falegname, ma io e i miei fratelli siamo tutti sportivi: Paolo ha fatto l'arbitro di calcio, Giorgio ha giocato a rugby in serie A con San Donà».

Il bambino Gabriele sognava la grande squadra?

«Per me è incominciata quando uno sfegatato interista, Giovanni Fumeri, ha deciso di creare una squadra a livello provinciale, naturalmente maglietta nerazzurra. Ha comprato di tasca sua un campetto a fianco della futura zona industriale, gli spogliatoi erano fatti con assi di legno, le docce erano all'esterno, un tubo e solo acqua fredda. Il primo anno, 1962, non giocavo mai, ero l'addetto a segnare il campo, alle 8 del mattino di ogni domenica ero pronto a fare le righe. Ma la passione superava tutto, sono entrato in squadra verso la fine del campionato. L'anno dopo ci siamo fuso col Musile e abbiamo disputato il campionato di seconda categoria, per me è stato il massimo: da segnare il campo a titolare! Quell'anno con altri tre del Musile abbiamo fatto un provino con l'Inter, siamo andati a San Giorgio di Nogaro dove ci attendeva Meazza».

L'esordio in serie D come è andato?

«L'anno dopo altra fusione col San Donà che è in serie D, emigriamo tutti di nuovo. Fino ad allora avevo visto le partite della prima squadra sul muro della recinzione esterna perché non avevo soldi, col mio amico Giovanni Striuli che è un affermato commercialista. Ho esordito il 21 maggio 1967 a Saronno, sei ore di viaggio in pullman, abbiamo vinto 3-1, sul Gazzettino c'era scritto: La finta ala destra esordiente in campionato che ha ben sorretto il centrocampo. Poi è cambiato allenatore e sono andato a giocare in Promozione a Casale e dopo nella Miranese che cercava il riscatto e abbiamo vinto il campionato anche grazie ai miei gol. Sono ritornato al San Donà che era retrocesso e nel 1975 ho contribuito al campionato della promozione in serie D. Allora ho deciso di smettere col calcio, prima però abbiamo messo assieme una formazione di calcio femminile, che era una novità, per vendere i biglietti andavamo in giro con l'altoparlante, tutto il ricavato andava in beneficenza al Piccolo Rifugio per bambini abbandonati. Avevo un'azienda di legnami con i miei fratelli che andava molto bene. Ero iscritto in Economia a Venezia e all'università avevo conosciuto Manuela Calvani che poi ho sposato».

A questo punto la sua storia s'incrocia con quella della casa di cura?

«Manuela era la figlia di Antonio, un medico che nel 1954 aveva acquistato la proprietà del complesso che esisteva dagli Anni Trenta con la Villa che durante la Grande Guerra era stata ospedale di campo e c'era passato anche Hemingway con la sua ambulanza. Qui è morto Silvio Trentin per le torture subite a Treviso dai nazifascisti. Sono entrato nella famiglia con un ruolo di contabile, nel 1994 alla morte di mio suocero sono diventato amministratore delegato».

Che tipo era il fondatore dell'azienda?

«Mio suocero era un padre-padrone, quest'ufficio è testimone di tante discussioni tra lui e me. Era un uomo duro, ci siamo sempre dati del lei, mi presentava come il marito di mia figlia. È morto a 68 anni per un tumore ai polmoni. Due mesi prima di morire mi chiama: Dobbiamo andare a scegliere la tomba. La proprietà confinava col cimitero, in mezzo c'era un campo con l'erba alta, a un certo punto si ferma: «Voglio questo lotto e lei mi deve assicurare che alla cappella farà fare una finestra perché io di notte verrò a vedere le cose che fate». La finestra è stata aperta. Con la famiglia abbiamo iniziato un percorso che ha portato allo sviluppo dell'azienda con l'ampliamento della casa di cura, la costruzione del Centro per anziani e degli alberghi».

Col Covid cosa è cambiato?

«Tutto il personale e tutti i ricoverati sono sottoposti a tampone molecolare e abbiamo limitato la capienza della stanza a non più di due malati. L'accesso ai familiari è interdetto, possono collegarsi col videotelefono. Abbiamo dato la massima collaborazione all'ospedale di Treviso per gli interventi chirurgici e, nel momento di maggiore difficoltà, abbiamo messo a disposizione tre ventilatori in terapia intensiva. Nel periodo del Covid abbiamo fatto e facciamo tutte le urgenze e tutti gli interventi che comportavano problematiche oncologiche. Ma non ci siamo fermati, abbiamo potenziato l'attrezzatura con l'acquisto di una TAC a doppio tubo e di una Risonanza Magnetica Nucleare che è il top di queste attrezzature, è già in funzione ed è stata studiata anche per il post Covid. Abbiamo una struttura di diagnostica senologica che effettua 12 mila mammografie all'anno. E garantiamo l'assistenza al mondo dello sport: dalla Reyer e De Longhi e Nazionale femminile di basket, alla Benetton Rugby; dall'Imoco alla Nazionale di pallavolo femminile, fino al calcio con Pordenone e Treviso».

Cosa fate in Sierra Leone?

«Con mia moglie abbiamo fondato la onlus Around US per aiutare la popolazione della Sierra Leone, in collaborazione con l'Ordine dei Giuseppini dal Murialdo rappresentati dai padri Maurizio Boa, Mario Zarantonello e Gianni Zanini. Oltre dieci anni fa abbiamo deciso di partire col dottor Massimo Dal Bianco, che era il primario di urologia dell'ospedale di Padova e che adesso è con noi. Nella capitale ho organizzato una partita tra amputati, tutti ragazzi vittime della guerra civile. Ho distribuito le magliette dell'Inter e del Milan, davanti ad almeno duemila persone. La partita è diventata una tradizione. Abbiamo raccolto fondi per aprire scuole, chiese, pozzi, magazzini. Alcuni ragazzi amputati si sono laureati da poco a Ca' Foscari».

Della passione per il calcio cosa è rimasto?

«La lezione che il calcio ha saputo trasmettere: il sacrificio, il gioco di squadra, il saper attendere il proprio turno. Sono rimasto tifoso dell'Inter. E quel campetto dove ho incominciato a giocare, adesso l'ho comprato».

Può capitare in una mattina di brina di veder ritornare Scartoerba dietro un pallone.

Edoardo Pittalis

