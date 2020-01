L'INTERVISTA

Crede fermamente nella capacità del teatro di essere specchio del mondo e di affrontare le grandi questioni del contemporaneo. Elisabetta Pozzi parte da questa consapevolezza nell'incarnare Kristin Miller, una colta sessantenne, esperta di storia dell'arte, in gioventù militante della sinistra radicale e da sempre politicamente impegnata. È lei la protagonista di Apologia, la commedia di Alexi Kaye Campbell che Andrea Chiodi dirige partendo dalla centralità dell'attrice (in passato premiata con Ubu, David di Donatello e Duse). Lo spettacolo - in scena fino a domenica al Teatro Goldoni di Venezia (info teatrostabileveneto.it) - racconta con tagliente humour inglese la turbolenta storia di una famiglia disfunzionale. Accanto alla Pozzi gli interpreti della commedia sono Alberto Fasoli, Christian La Rosa, Emiliano Masala, Francesca Porrini e Martina Sammarco.

Elisabetta Pozzi, come si è approcciata a questo personaggio complesso?

«Da anni sono concentrata sulla drammaturgia contemporanea, perché ci permette di portare in scena qualcosa che ci riguarda da vicino. Questo lavoro ci può raccontare la difficoltà dei rapporti familiari. Il personaggio di Karin è un po' speciale: non è una madre qualunque, è un'intellettuale militante che ha lottato negli anni Sessanta e Settanta, portando avanti l'idea che ci si debba occupare di quello che succede nel mondo intorno a noi. E ha continuato a farlo nonostante i figli e la famiglia, pur senza il supporto del marito».

Oggi le discussioni sul ruolo della donna sono tornate in auge. Si torna indietro sulle battaglie del passato?

«Ogni discorso sul ruolo della donna è molto delicato. È vero che noi abbiamo vinto in qualche modo, che ci sono posizioni acquisite e che possiamo competere alla pari in alcuni campi e in certe situazioni, ma questo vale dove c'è più benessere. Ci sono ambiti sociali e culturali in cui tutto questo non è scontato, basti vedere i casi di violenza e femminicidio. La questione irrisolta vede l'uomo in grande difficoltà. Il problema per la donna oggi è relazionarsi a un uomo che fatica a gestire i cambiamenti. Poi certo ci sono donne che fanno scelte deludenti, ma oggi serve un impegno prima di tutto intellettuale».

Il teatro oggi è ancora uno spazio per la riflessione e per l'impegno?

«Ne sono convinta. Il teatro è il luogo in cui affrontare i temi del presente; talvolta è intrattenimento, ma anche molti attori comici sono concentrati sui grandi problemi di oggi, dall'immigrazione al clima. Il teatro riesce a far riflettere, perché è l'unico vero spettacolo in 3D».

Nonostante le nuove tecnologie?

«Le tecnologie dell'immagine e dell'esperienza rimangono pur sempre nel virtuale. A teatro invece devi arrivare e ti confronti con uomini e donne che parlano e vivono storie in presa diretta. Questa simultaneità dal vivo arriva al cuore in maniera completamente diversa e può esser deflagrante».

Per il pubblico non rimane una parentesi chiusa nel teatro?

«Possibile, ma nel momento in cui il pubblico è tutto unito ad ascoltare una storia e poi alla fine applaude, si apre un varco. Oggi è sempre più difficile essere pubblico. E questa è la nostra grande sfida (che significa anche battere l'onnipresente cellulare). Eppure il teatro riesce a portar fuori temi scottanti e contemporanei, a strappare il pubblico dalla mediocrità facendone un interlocutore coinvolto. E rimane un rito laico».

